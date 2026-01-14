قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع محلي وعالمي.. سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء
وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات
غدا أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
شيخ الأزهر: لست بفضل الله ممن يشغلون أنفسهم بالجوائز ويكفيني حمل أمانة العلم
‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال
وزير الإنتاج الحربي لـ رئيس المتحدة: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء الوعي
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران
أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات
شيخ الأزهر: موقف الرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية حاسم
اعرف القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والسنغال قبل مواجهة الليلة
رئيس إسكان النواب: نسعى لصياغة تشريعات تحقق طموح المواطن في السكن
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ
حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثيرون من دهون البطن أو ما يُعرف بـ الكرش، وهو من أصعب أنواع الدهون وأكثرها عنادًا، لكن المفاجأة أن التخلص منه لا يحتاج حرمانًا ولا تمارين شاقة.

حيل تنسف الكرش

يحتاج نسف والتخلص من الكرش لمجموعة حيل ذكية إذا التزمت بها ستلاحظ فرقًا حقيقيًا خلال وقت قصير، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. ابدأ يومك بالماء الدافئ

كوب ماء دافئ على الريق يُنشّط الجهاز الهضمي، ويُقلل احتباس السوائل، ويساعد الجسم على حرق الدهون المخزنة في منطقة البطن.

2. البروتين سر حرق دهون الكرش

زيادة تناول البروتين في الإفطار والغداء تقلل الشهية، وتمنع تخزين الدهون حول البطن، مثل البيض، الزبادي اليوناني، البقوليات، والدجاج المشوي.

3. وداعًا للسكر الأبيض

السكر من أخطر أسباب الكرش، لأنه يتحول مباشرة إلى دهون في البطن. تقليله وحده قد يُنقص محيط الخصر خلال أسبوعين.

4. امشِ بعد الأكل

المشي الخفيف لمدة 10–15 دقيقة بعد الوجبات يساعد على تنظيم السكر في الدم ويمنع تراكم الدهون في البطن.

5. النوم الجيد يحرق الكرش

قلة النوم ترفع هرمون الجوع وتزيد دهون البطن. النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا يساعد الجسم على حرق الدهون تلقائيًا.

6. تمرين بسيط وفعّال

ليس شرطًا تمارين قاسية، يكفي:

  • شد البطن أثناء الجلوس
  • تمرين البلانك 30 ثانية يوميًا
  • تمارين التنفس العميق

هذه التمارين تُحفّز العضلات العميقة المسؤولة عن شد البطن.

7. قلل الملح والوجبات المصنعة

الملح الزائد يسبب انتفاخ البطن وليس دهونًا فقط، لكن شكله يُظهر الكرش أكبر. تقليله يُعطي شكلًا أنحف خلال أيام.

8. اشرب القهوة أو الشاي الأخضر باعتدال

الكافيين يُحفّز الحرق، خاصة قبل الحركة أو المشي، لكن بدون سكر أو كريمة.

9. تحكم في التوتر

التوتر يرفع هرمون الكورتيزول المسؤول الأول عن دهون الكرش. دقائق من الاسترخاء أو التنفس العميق يوميًا تصنع فرقًا.

10. انتظام الأكل أهم من كميته

تفويت الوجبات أو الأكل المتأخر ليلًا من أسرع الطرق لتخزين الدهون في البطن، ثبات مواعيد الطعام يُعيد توازن الجسم.

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

ستانلي أوجو

نادي الترجي الجرجيسي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت

بطن الولادة القيصرية.. كيف تتخلصين منها بطريقة صحية وفعّالة؟

لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟
لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟
لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

