بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
مصادر: ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر للقاء بوتين
بالصور

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
أسماء عبد الحفيظ

هل تجلس وسط مجموعة من الناس والجميع يشعر بالدفء بينما ترتجف أنت من البرد؟ هذا الإحساس ليس دلالًا ولا مبالغة، بل قد يكون رسالة يرسلها جسدك ليخبرك أن هناك سببًا صحيًا أو نفسيًا أو نمطًا حياتيًا يجعلك تشعر بالبرد أكثر من غيرك.

الشعور المستمر بالبرد له تفسيرات متعددة، بعضها بسيط وبعضها يحتاج إلى انتباه طبي.

أسباب الشعور بالبرد أكثر من الآخرين

في هذا المقال المطول، نكشف الأسباب العلمية والطبية التي تجعلك أكثر إحساسًا بالبرد، ومتى يكون الأمر طبيعيًا، ومتى يصبح ناقوس خطر، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما الذي يحدث في الجسم عند الشعور بالبرد؟

عندما تنخفض درجة الحرارة، يقوم الجسم بتحويل الدم من الأطراف إلى الأعضاء الحيوية مثل القلب والدماغ للحفاظ على بقائها دافئة. إذا كانت هذه الآلية تعمل بشكل مبالغ فيه أو غير متوازن، يبدأ الإنسان بالشعور بالبرد حتى في أجواء معتدلة.

أسباب تجعلك تشعر بالبرد أكثر من الآخرين

1. فقر الدم الأنيميا

يُعد نقص الحديد من أكثر الأسباب شيوعًا للشعور بالبرد. خلايا الدم الحمراء مسؤولة عن نقل الأكسجين، وعندما يقل عددها أو كفاءتها، تقل قدرة الجسم على إنتاج الحرارة.
أعراض مصاحبة: شحوب الوجه، تعب مستمر، دوخة، برودة اليدين والقدمين.

2. النحافة الشديدة أو فقدان الوزن

الدهون تحت الجلد تعمل كعازل حراري طبيعي. الأشخاص الذين يعانون من النحافة أو فقدان الوزن السريع غالبًا ما يشعرون بالبرد أكثر لأن أجسامهم تفتقر لهذا العازل.

3. اضطرابات الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية يؤدي إلى بطء عمليات الأيض في الجسم، مما يقلل إنتاج الطاقة والحرارة.
علامات تحذيرية: خمول، زيادة الوزن، تساقط الشعر، جفاف الجلد، الشعور الدائم بالبرد.

4. ضعف الدورة الدموية

عندما لا يصل الدم بشكل كافٍ إلى الأطراف، تشعر اليدان والقدمان بالبرودة المستمرة. يحدث ذلك بسبب الجلوس الطويل، التدخين، أو بعض أمراض الأوعية الدموية.

5. انخفاض ضغط الدم

انخفاض الضغط قد يعيق وصول الدم الدافئ إلى الأطراف، ما يسبب إحساسًا دائمًا بالبرد خاصة عند الوقوف المفاجئ.

6. التوتر والقلق

الحالة النفسية تلعب دورًا كبيرًا في الإحساس بالحرارة. التوتر المزمن يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، مما يقلل تدفق الدم ويزيد الإحساس بالبرد.

7. قلة النوم والإرهاق

قلة النوم تُربك نظام تنظيم الحرارة في الجسم، وتجعل الشخص أكثر حساسية للبرد حتى في درجات حرارة معتدلة.

8. نقص بعض الفيتامينات

نقص فيتامين B12 أو فيتامين D يمكن أن يؤثر على الأعصاب والدورة الدموية، ما يؤدي إلى شعور غير طبيعي بالبرد.

9. التقدم في العمر

مع التقدم في السن تقل الكتلة العضلية ويبطؤ التمثيل الغذائي، ما يجعل كبار السن أكثر إحساسًا بالبرد مقارنة بالشباب.

10. بعض الأدوية

بعض الأدوية مثل أدوية الضغط، مميعات الدم، أو أدوية القلق قد تؤثر على الدورة الدموية وتنظيم الحرارة.

متى يكون الشعور بالبرد طبيعيًا؟

  • في الطقس البارد
  • بعد فقدان وزن سريع
  • عند الجلوس لفترات طويلة دون حركة
  • في هذه الحالات، لا يكون الأمر مقلقًا طالما لا توجد أعراض أخرى.

متى يجب زيارة الطبيب؟

  • الشعور الدائم بالبرد دون سبب واضح
  • برودة شديدة في الأطراف مع تنميل
  • إرهاق مستمر أو دوخة
  • تغيرات مفاجئة في الوزن أو ضربات القلب

كيف تقلل إحساسك بالبرد؟

كيف تقلل إحساسك بالبرد؟
  • تناول أطعمة غنية بالحديد والبروتين
  • ممارسة الرياضة لتحسين الدورة الدموية
  • النوم الجيد وتنظيم مواعيده
  • شرب المشروبات الدافئة
  • ارتداء ملابس مناسبة حتى داخل المنزل
أسباب الشعور بالبرد أكثر من الآخرين بالبرد الشعور بالبرد أسباب الشعور بالبرد ما الذي يحدث في الجسم عند الشعور بالبرد أسباب تجعلك تشعر بالبرد أكثر من الآخرين فقدان الوزن البرد

