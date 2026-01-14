قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

أسماء عبد الحفيظ

تُعد المسقعة من أشهر الأكلات الشرقية التي لا تخلو منها الموائد العربية، فهي طبق غني بالطعم والمكونات، ويمكن تحضيرها بعدة طرق تناسب جميع الأذواق، سواء باللحم أو بدون لحم، مقلية أو صحية في الفرن.

في هذا المقال نقدم لكِ أشهر طرق عمل المسقعة خطوة بخطوة مع أسرار الطعم المضبوط، للشيف محمود العمدة.

الطريقة الأولى: المسقعة المصرية التقليدية

المكونات

  • 2 حبة باذنجان رومي
  • 3 حبات طماطم معصورة
  • 2 فص ثوم مفروم
  • فلفل أخضر حار حسب الرغبة
  • ملح وفلفل أسود
  • كمون
  • زيت للقلي

  • يُقطع الباذنجان شرائح ويُقلى في زيت ساخن حتى يصبح ذهبي اللون.
  • في طاسة أخرى، يُشوح الثوم في قليل من الزيت حتى تفوح رائحته.
  • يُضاف عصير الطماطم والفلفل الحار والملح والفلفل والكمون.
  • تُترك الصلصة حتى تتماسك.
  • يُضاف الباذنجان المقلي للصلصة ويُقلب جيدًا.
  • تُقدم ساخنة مع العيش البلدي.

الطريقة الثانية: مسقعة باللحمة المفرومة

المكونات

  • نصف كيلو لحم مفروم
  • 2 حبة باذنجان
  • 2 كوب عصير طماطم
  • بصلة مفرومة
  • 2 فص ثوم
  • ملح وفلفل وبهارات لحمة
  • فلفل رومي

طريقة التحضير

  • يُقلى الباذنجان كما في الطريقة السابقة.
  • تُشوح البصلة حتى تذبل، ثم يُضاف اللحم المفروم ويُقلب حتى ينضج.

يُضاف الثوم والتوابل وعصير الطماطم والفلفل.

  • تُترك الصلصة حتى تتسبك.
  • يُضاف الباذنجان وتُقلب المكونات.

تُقدم مع الأرز أو الخبز.

الطريقة الثالثة: مسقعة صحية في الفرن دايت

المكونات

  • باذنجان مشوي بدل المقلي
  • صلصة طماطم
  • ثوم
  • فلفل ألوان
  • ملح وفلفل
  • طريقة التحضير
  • يُشوى الباذنجان في الفرن مع رشة زيت.
  • تُحضّر الصلصة كما سبق.
  • تُرص المكونات في صينية وتُدخل الفرن 15 دقيقة.
  • تُقدم ساخنة وخفيفة على المعدة.

الطريقة الرابعة: مسقعة بالبطاطس

المكونات

  • باذنجان
  • بطاطس شرائح
  • عصير طماطم
  • ثوم
  • فلفل
  • توابل

طريقة التحضير

  • تُقلى البطاطس والباذنجان.
  • تُحضّر الصلصة.
  • تُخلط المكونات وتُترك 5 دقائق على النار.

أسرار نجاح المسقعة

  • رش الملح على الباذنجان قبل القلي يقلل امتصاص الزيت
  • استخدام طماطم طازجة يعطي طعمًا أغنى
  • الكمون والثوم أساس النكهة
  • كلما تُركت الصلصة تتسبك كان الطعم أفضل
