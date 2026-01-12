طريقة عمل المسقعة القرديحي بمذاق احترافي

تعد المسقعة القرديحي من الأكلات المشبعة التى يمكن تحضيرها بتكلفة محدودة وفي نفس الوقت تكفي عدد كبير من أفراد الأسرة.

نعرض لكم طريقة عمل المسقعة قرديحي في الفرن وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المسقعة قرديحي

باذنجان رومي شرائح مقلية

بطاطس شرائح مقلية

فلفل رومي حلقات مقلية

فلفل حار مقلي

فلفل حار مفروم

عصير طماطم

صلصة طماطم

بصل مفروم

ثوم مفروم

كمون ناعم

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل المسقعة قرديحي

في حلة بها ثوم وسمنة على النار شوحي البصل ثم أضيفي عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود والتوابل.

اتركي المسقعة على نار هادئة حتى تتسبك ثم رصي الخضار في قالب بايركس ثم ضعي عصير الطماطم المسبك وادخليه في الفرن حتى تمام النضج.