سامح شكري: ثقة رئيس الجمهورية تكليف أعتز به لخدمة الوطن والشعب

أعرب سامح شكري عضو مجلس النواب، عن اعتزازه الكبير بالثقة التي منحه إياها رئيس الجمهورية بتعيينه ضمن الـ28 نائبًا في مجلس النواب، مؤكدًا أنها ثقة غالية يسعى لأن يكون أهلًا لها.

وأضاف سامح شكري عضو مجلس النواب، في لقاء خاص مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الفرصة تمثل له امتدادًا لمسيرته في خدمة الوطن والشعب المصري، معربًا عن أمله في التوفيق خلال أداء مهامه البرلمانية في الفصل التشريعي الثالث.

وأشار سامح شكري عضو مجلس النواب، إلى أنّ العمل البرلماني خلال السنوات الخمس المقبلة سينصَبّ بوجه عام على الملفات التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر، وتسهم في تحقيق مزيد من الارتقاء والازدهار.

وأكد أن قضايا التنمية الاقتصادية وعوائدها على حياة المواطنين، تمثل محور اهتمام مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبارها الهدف الأساسي الذي يسعى إليه جميع النواب.

ولفت إلى أن البرلمان المصري يضطلع بدور مهم في تعزيز التعاون مع البرلمانات على مستوى العالم، موضحًا أن هذا التعاون يمثل إحدى أدوات دعم العلاقات الثنائية بين مصر وشركائها الدوليين.

ونوه بأن المشاركة الفاعلة في المؤسسات البرلمانية متعددة الأطراف، مثل الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي؛ تسهم في توثيق العلاقات البرلمانية وتعزيز العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

