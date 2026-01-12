ارتفاع حصيلة مصابي انقلاب أتوبيس بالدائري الأوسطي بالعبور لـ 23 شخصًا ووفاة آخر

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الدائري الأوسطي بمدينة العبور، بمحافظة القليوبية إلى 23 مصابًا، مع تسجيل حالة وفاة، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تسببت في وقوع الحادث.



وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن القليوبية بالواقعة، ونقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم أول العبور، يفيد بتلقيه بلاغًا محدثًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الدائري الأوسطي ووجود مصابين وحالة وفاة.

سيارات الإسعاف

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة 23 شخصًا بإصابات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيي العاشر من رمضان وبلبيس لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى الزوامل تحت تصرف النيابة العامة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتولت النيابة العامة التحقيق.