محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة ضمن الموجة 28

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، انطلاق حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بحي شرق شبرا الخيمة، استهدفت إزالة برجين سكنيين في منطقة شارع مصرف مسطرد، وذلك في إطار تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة.

تكثيف الحملات

وتابعت الحملة أعمال الإزالة الفورية للعقار الأول الذي أقيم على مساحة 600 متر، وهو عبارة عن برج سكني تحت الإنشاء مكون من دور أرضي وطابقين، كما شملت الأعمال إزالة العقار الثاني المكون من أرضي و12 طابقاً علوياً، والذي تم تشييده بالكامل بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على أي تراخيص رسمية من الجهات المختصة، مما استوجب التدخل الفوري لإزالته حتى سطح الأرض حيث وجه المحافظ باستمرار الازالات حتي الانتهاء من الازالة بالكامل.



وأكد المهندس أيمن عطية خلال إشرافه الميداني، أن المحافظة لن تتهاون في إزالة كافة أشكال التعديات، قائلاً: "إن تنفيذ الإزالات في شارع مصرف مسطرد اليوم هو رسالة قوية لكل من يحاول البناء بالمخالفة مؤكدا أننا نعمل ضمن منظومة متكاملة في الموجة 28 لاسترداد حق الدولة وفرض هيبة القانون، ولن نسمح بوجود أي مخالفة تضر بالبنية التحتية أو تشوه المظهر العمراني للمحافظة".

وأضاف المحافظ في تصريحاته، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع مديرية أمن القليوبية وكافة الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، مشيراً إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي محاولة بناء جديدة للتعامل معها في المهد.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة المختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.