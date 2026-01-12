تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي

تجري مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية تحقيقا موسعا في تداول ورقة بدعوى أنها لامتحان اللغة الإنجليزية بإدارة الخصوص التعليمية للصف الثالث الابتدائي محافظة القليوبية.

جولة تفقدية



من جانبه أجرى، مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية، لمتابعة أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026.



وشدد مدير المديرية على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة الانضباط داخل اللجان، والحفاظ على نظافة المدرسة، وتأمين محيطها الخارجي، بما يضمن سلامة الطالبات والعاملين.



وثمن الجهود المبذولة من في إخراج العملية الامتحانية بصورة مشرفة تليق بمكانة تعليم محافظة القليوبية.



وأكد مصطفى عبده أن “الامتحان ليس مجرد قياس للمعلومات، بل محطة لبناء الثقة في نفوس الطلاب، نزرع اليوم في لجاننا بذور الانضباط، لنحصد غدا جيلا قادرا على مواجهة المستقبل بعلم راسخ وقيم نبيلة”.

