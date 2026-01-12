حملة تموينية موسعة على الأسواق والأنشطة التجارية بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة تموينية موسعة على الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مناطق المحافظة.

تكثيف الحملات التموينية

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة مدير مديرية تموين القليوبية، إن الحملات قامت بالمرور علي المخابز والأنشطة التجارية ومستودعات البوتاجاز وبدالين التموين في دائرة كل إدارة وذلك للتأكد من مدي الإلتزام بالقرارات والقوانين وسلامة السلع والمنتجات التي تصل للمواطنين وللتأكد من نظافة المخابز ووصول الدعم لمستحقيه حرصاً من علي صحة وسلامة أهالي المحافظة الكرام ، حيث أسفرت جهود الحملتين عن تحرير 17 مخالفة تموينية.



كما أسفرت الحملات عن تحرير 11 محضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة وكذلك تحرير 3 تقارير مخالفة وذلك للغلق في مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن رسمي مسبق.