محافظ القليوبية: تشكيل لجنة فنية هندسية لمعاينة انهيار جزئي من مبنى قديم في بنها

منزل قديم
منزل قديم
إبراهيم الهواري

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة فنية هندسية للانتقال إلى موقع انهيار جزئي من مبنى قديم بشارع بنك مصر بمدينة بنها، صادر له قرار إزالة كونه خطر داهم من لجنة المنشآت، لمعاينة الموقع ميدانيًا وبيان مدى تأثير الانهيار على العقارات المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وقانونية عاجلة.

كان المبنى خالٍ من السكان، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو أضرار مادية.
وشدد المحافظ على ضرورة تأمين محيط العقار بالكامل، وفصل المرافق عن الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين، مع سرعة رفع الأنقاض وإزالة آثار الانهيار، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال أي مبانٍ قد تمثل خطورة داهمة، حرصًا على سلامة المواطنين وسلامة الممتلكات.

