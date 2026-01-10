انطلاق الحملة القومية الاستثنائية للتحصين بلقاح الحمى القلاعية المدمج بالقليوبية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية انطلاق الحملة القومية الاستثنائية للتحصين بلقاح الحمى القلاعية المدمج ولقاح السات وان، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، بجميع قرى ومراكز المحافظة.



تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأستاذ علاء فاروق، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تحصين الماشية

وتُنفذ الحملة تحت رئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، حيث تستهدف تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، حفاظًا على الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض الوبائية.



وناشدت مديرية الطب البيطري جميع مربي الماشية وأصحاب المزارع بسرعة الاستجابة للجان التحصين وعدم الامتناع، مؤكدة أن التحصينات متوفرة بجميع الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة.



وفي حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، يرجى التواصل فورًا مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية