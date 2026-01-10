قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هادي الجيار.. حضور هادئ وبصمة خالدة في الدراما المصرية
أجرت عملية تحويل.. مواطنة تطالب الصحة بتصحيح جنسها أمام المحكمة
لم يعد مجرد بريد إلكتروني.. جوجل تضيف مساعد ذكي يعيد ترتيب بريدك
ما سبب قلة البركة في المال؟.. اجتنب 7 أفعال وردد هذا الدعاء
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 10 يناير 2026
نيرمين طاحون: التضخم ليس قدرًا ويحتاج قرارات جريئة وإصلاح جذري للاقتصاد
كأس عاصمة مصر.. مواعيد مباريات السبت والأحد والإثنين
قمة نارية بين الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
حالة الطقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة والأجواء شديدة البرودة
تشكيل المنتخب المتوقع أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية
شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
كم عدد أيام الصيام المتبقية في رجب؟.. هذا اليوم يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الحملة القومية الاستثنائية للتحصين بلقاح الحمى القلاعية المدمج بالقليوبية

الحمية القلاعية
الحمية القلاعية
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية انطلاق الحملة القومية الاستثنائية للتحصين بلقاح الحمى القلاعية المدمج ولقاح السات وان، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، بجميع قرى ومراكز المحافظة.


تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأستاذ علاء فاروق، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تحصين الماشية 

وتُنفذ الحملة تحت رئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، حيث تستهدف تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، حفاظًا على الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض الوبائية.


وناشدت مديرية الطب البيطري جميع مربي الماشية وأصحاب المزارع بسرعة الاستجابة للجان التحصين وعدم الامتناع، مؤكدة أن التحصينات متوفرة بجميع الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة.


وفي حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، يرجى التواصل فورًا مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية

القليوبية محافظة القليوبية الطب البيطري مديرية الطب البيطري الحمي القلاعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

مصر وكوت ديفوار

اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

الأهلي

صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

ترشيحاتنا

الجيش السوري

الجيش السوري يُحكم سيطرته على حي الشيخ مقصود بحلب بعد اشتباكات مع «قسد»

حرب مستمرة في أوكرانيا

بريطانيا تتحدى روسيا بـ 268 مليون دولار .. وجلسة بمجلس الأمن

أرشيفي

روسيا .. تدمير مسيرة واحدة كانت تحلق باتجاه موسكو

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد