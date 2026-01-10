قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أب يستغيث لعلاج ابنه بالقليوبية: يعاني من نزيف بالمخ وشرخ بالجمجمة

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

أطلق والد الطفل فهد أحمد الدسوقي، الشهير بـ فهد اليماني، والمقيم بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، استغاثة عاجلة إلى جميع المسؤولين وأهل الخير ومسؤولي مستشفى بنها الجامعي، مطالبًا بالتدخل السريع لإنقاذ حياة نجله البالغ من العمر 14 عامًا، بالصف الثالث الإعدادي بعد دخوله في غيبوبة إثر إصابته بنزيف في المخ وشرخ بالجمجمة إثر سقوط قالب طوب عليه خلال وقوفه بصحبته في الشارع.


وقال الأب إن الواقعة حدثت خلال توجهه إلى عمله، حيث كان في طريقه لإصلاح بوتاجاز رفقة نجله، موضحًا أن الطفل كان مترددًا في الذهاب معه وفضّل حضور الدرس، إلا أنه أصر على اصطحابه في ذلك اليوم.


وأضاف أنه خلال وقوفه في الشارع وتحدثه مع أحد المارة، فوجئ بسقوط قالب طوب مجهول المصدر على رأس نجله، ما أدى إلى سقوطه أرضًا فاقدًا للوعي، وعلى الفور تم نقله لإجراء الفحوصات الطبية التي كشفت عن شرخ في الجمجمة ونزيف بالمخ.
وأشار الأب إلى أنه تم نقل نجله إلى مستشفى بنها الجامعي، إلا أن حالته الحرجة تستلزم دخوله العناية المركزة بشكل عاجل، مؤكدًا أنه لا يملك القدرة المادية على توفير الرعاية اللازمة، فيما يظل نجله بين الحياة والموت.


وناشد والد الطفل، الجهات المعنية ومسؤولي مستشفى الجامعة في القليوبية ووزارة الصحة والمسؤولين بالمحافظة بسرعة التدخل لتوفير سرير عناية مركزة ورعاية طبية عاجلة لإنقاذ حياة نجله، مؤكدًا أن التأخير قد يهدد حياته.

