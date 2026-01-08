المشدد لعامل لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة بأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة للمحاكمة

وأحالت النيابة العامة المتهم:-"محمد ن ن م د" ١٨ سنة عامل مقيم: ش مجلس الامة من ش احمد عرابي عزبة عثمان أول شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٥٠٤٤ لسنة ٢٠٢٥ أول شبرا الخيمة، المقيدة برقم ٣٦٧٢ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٨/١١ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (إندازول كاريوكساميد)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش).



كما أحرز ذخائر (طلقة)، مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.