القبض على شخصين هددا آخر وأطلقا النار أسفل منزله بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بتهديده وأفراد أسرته بإلحاق الأذى بهم وقيام أحدهما بإطلاق عيار نارى أسفل العقار محل سكنه بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين آخران لخلافات حول الجيرة قاما على إثرها بالتعدى عليه بالسب وقيام أحدهما بإطلاق عيار نارى تجاه مسكنه دون حدوث إصابات.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عنصريين إجراميين – مقيمان بدائرة القسم) وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش) المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





