محافظات

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالقليوبية.. صور

إبراهيم الهواري

أصيب شخصين فى انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف أعلى كوبرى قها على الطريق الزراعي السريع بمحافظة القليوبية ، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى قها المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن القليوبية بالواقعة.

بلاغا بالواقعة 

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة قها يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الزراعي بدائرة القسم.


 وعلى الفور انتقلت قوات الأجهزة الأمنية، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث ورفع آثاره.


وبالانتقال والفحص، تبيّن انقلاب سيارة تريلا قبل كوبري قها في اتجاه القاهرة – الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة والتباع بإصابات متفرقة بالجسم.


وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث، قبل نقلهما إلى مستشفى قها المركزي لاستكمال العلاج، حيث وُصفت حالتهما بالمستقرة.

القليوبية محافظة القليوبية كوبري قها الطريق الزراعي السريع قها

