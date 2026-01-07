مدير الصحة بالقليوبية يتابع خطة التأمين الطبي للمواطنين خلال احتفالات عيد الميلاد

تابع الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خطة التأمين الطبي الموضوعة خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك للاطمئنان على جاهزية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وقام مدير المديرية بتفقد إحدى العربات الطبية المتنقلة المتواجدة أمام كنيسة الراعي الصالح بمدينة بنها، حيث اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وبخاصة أدوية الطوارئ، كما تأكد من جاهزية الفرق الطبية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تحدث أثناء الاحتفالات.

الاحتفال بعيد الميلاد

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني على أهمية التواجد الفعّال للفرق الطبية خلال فترات الاحتفال، والالتزام الكامل بأداء المهام، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وسريعة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور بكري سعيد مدير الإدارة الصحية ببنها، والدكتورة نشوى سنوسي مدير التفتيش الصيدلي بإدارة بنها، إلى جانب فريق العمل المعاون، الذين شاركوا في متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على أرض الواقع.