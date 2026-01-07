قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 24 مخالفة في حملة تموينية بالقليوبية

حملة تموينية
حملة تموينية
إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة تموينية مفاجئة على المخابز بمدن كفر شكر وقها.


وأكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالقليوبية استمرار الحملات التفتيشية المكثفة علي المخابز والأنشطة للتأكد من مدي الإلتزام بالقرارات والقوانين وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لحماية حقوق أهالي محافظة القليوبية الكرام . 

مخالفات تموينية 

وأضاف قيام حملتين أحدهما لإدارة تموين قها والآخري لإدارة تموين كفر شكر للمرور علي المخابز حيث أسفرا عن تحرير عدد ( ١٢ ) مخالفة تموينية شملت المخالفات :- إنتاج خبز ناقص وزن  وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين وعدم وجود قائمة تشغيل .
كما تم تنفيذ  حملتين للمرور علي الأنشطة التجارية أحدهما لمركز ومدينة بنها ؛والأخري لإدارة تموين القناطر الخيرية بالإشتراك مع مجلس المدينة وهيئة سلامة الغذاء حيث أسفرت جهودهما عن تحرير عدد ( ١٢ ) محضر عدم الإعلان عن الأسعار ( مخابز سياحية - أفرنجية - بقالة - سوبر ماركت )

القليوبية محافظة القليوبية حملة تموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية وكيل وزارة التموين بالقليوبية

