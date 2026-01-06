ساعات الرعب.. ماذا حدث داخل مصحة علاج الإدمان في القليوبية قبل حريقها؟| القصة الكاملة

تصاعد الأدخنة ولهيب النيران وهرولة النزلاء فى كل مكان للهروب من الحريق والنجاة من الموت .. كلها مشاهد من داخل مركز لعلاج الإدمان بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.



كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالثة عصرا حيث فوجئ نزلاء مركز علاج الإدمان والذى يقع وسط العمارات السكنية بمدينة بنها باشتعال النيران داخل المركز واحترق السلم الداخلى المؤدي إلى الغرف والطرقات.

أصوات الصراخ

تعالت أصوات الصراخ والبكاء حيث تجمع سكان المنطقة فى محاولة لانقاذهم لحين وصول قوات الحماية المدنية ولكن غلق الأبواب حال دون ذلك ورغم سرعة تحرك الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة ونقل نزلاء المركز إلى المستشفى لكن القدر كتب النهاية ولقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين.

التقرير الطبى للضحايا

وكشف التقرير الطبي فى الحادث أن جميع الضحايا وصلوا في حالة توقف تام بعضلة القلب، دون وجود نبض أو تنفس.

وأشار التقرير إلى أن حالتين بين المتوفين كانتا تعانيان من حروق من الدرجة الثالثة في النصف العلوي من الجسم بنسبة 30%.

وأضاف التقرير أنه جرى إجراء إنعاش قلبي رئوي متقدم لمحاولة إنقاذ المصابين لمدة 40 دقيقة، إلا أنهم لم يستجيبوا لمحاولات الإنعاش، ما أدى إلى وفاتهم.

وعقب التأكد من الوفاة، تم نقل جميع الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

من ناحية أخرى كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالقليوبية، عن أنه فور العلم باندلاع حريق داخل مركز الأمان لعلاج الإدمان في مدينة بنها، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصا تم صدور قرارا بإغلاقه بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات.

وأضاف أن هذا المركز مرخص ويتم المرور عليه من قبل لجنة العلاج الحر بصحة القليوبية بصفة مستمرة.

خروج جثامين الضحايا

فيما شهدت مشرحة مستشفى بنها التعليمي ببنها بمحافظة القليوبية خروج جثامين ضحايا حريق مركز علاج الإدمان وذلك من مشرحة المستشفى.

وشهد محيط مشرحة مستشفى بنها التعليمي، مشاهد إنسانية مؤلمة، حيث توافد أهالي واسر الضحايا حريق مصحة علاج الإدمان الخاصة بمدينة بنها لاستلام جثامين ذويهم، وسط حالة من الحزن والانهيار والبكاء.

وسيطرت حالة من الصدمة على أسر الضحايا، الذين وقفوا لساعات طويلة أمام المشرحة في ترقب مؤلم، بينما علت أصوات البكاء والعويل عقب تأكيد وفاة ذويهم داخل المصحة، بعد اندلاع الحريق الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

لجنة لمراجعة المراكز الطبية

من جانبه اكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مديرية الصحة والسكان والجهات المعنية، انه تم توجيه بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ومتابعة جميع المراكز الطبية والمستشفيات التي تقدم خدمات الصحة في نطاق المحافظة، ومراجعة كل اشتراطات الحماية المدنية في جميع الأماكن التي بها تجمعات بشرية لمنع تكرار حادث حريق مصحة إدمان بنها.

ووجّه محافظ القليوبية خالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المقصرين في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات التي تجري حاليا.

وكشف محافظ القليوبية، أن النيابة الإدارية ومديرية الصحة بدأتا تحقيقا كاملا، مشيرا إلى أن معاينة الحريق كشفت أن المركز كائن بعمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، وله مدخل مستقل، ويشغل طابقين، إذ يضم الدور الأرضي مكتبًا للأطباء، وشقة مكونة من ثلاث غرف مخصصة لإقامة النزلاء، وغرفة للمشرفين والتمريض، بالإضافة إلى سلم داخلي موصل إلى الدور الأول العلوي، الذي يضم ثلاث غرف أخرى للنزلاء، وأن الحريق نشب بالدور الأول العلوي، وتحديدًا بالغرفة الخلفية التي تضم السلم الموصل للطابق المذكور، وأسفر ذلك عن تفحم كامل محتويات الغرفة.

النيابة الإدارية تعاين الحادث

وأضاف محافظ القليوبية، أنه انتقل فرق من النيابة الإدارية ببنها لمعاينة موقع حريق مصحة إدمان بنها تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال حادث اندلاع حريق بأحد المراكز الصحية لعلاج الإدمان بمدينة بنها، الذي أسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصا من النزلاء فضلًا عن وقوع خسائر بالممتلكات.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه جرى مراجعة اشتراطات الترخيص الصادر للمنشأة محل الواقعة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال أعمال التفتيش عليها من قبل الجهات المعنية، فضلًا عن الوقوف على مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتكليف اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بسرعة إعداد تقريرها التفصيلي مدعمًا بالمستندات، وتقديمه للنيابة العامة والإدارية في أسرع وقت.