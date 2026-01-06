قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يشكل لجنة لمراجعة المستشفيات والمراكز الطبية

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مديرية الصحة والسكان والجهات المعنية، انه تم توجيه بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ومتابعة جميع المراكز الطبية والمستشفيات التي تقدم خدمات الصحة في نطاق المحافظة، ومراجعة كل اشتراطات الحماية المدنية في جميع الأماكن التي بها تجمعات بشرية لمنع تكرار حادث حريق مصحة إدمان بنها الذي راح ضحيته 11 شخصا ما بين وفيات وإصابات.


ووجّه محافظ القليوبية خالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المقصرين في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات التي تجري حاليا.
وكشف محافظ القليوبية، أن النيابة الإدارية ومديرية الصحة بدأتا تحقيقا كاملا، مشيرا إلى أن معاينة الحريق كشفت أن المركز كائن بعمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، وله مدخل مستقل، ويشغل طابقين، إذ يضم الدور الأرضي مكتبًا للأطباء، وشقة مكونة من ثلاث غرف مخصصة لإقامة النزلاء، وغرفة للمشرفين والتمريض، بالإضافة إلى سلم داخلي موصل إلى الدور الأول العلوي، الذي يضم ثلاث غرف أخرى للنزلاء، وأن الحريق نشب بالدور الأول العلوي، وتحديدًا بالغرفة الخلفية التي تضم السلم الموصل للطابق المذكور، وأسفر ذلك عن تفحم كامل محتويات الغرفة.

النيابة الإدارية تعاين الحادث 

وأضاف محافظ القليوبية، أنه انتقل فرق من النيابة الإدارية ببنها لمعاينة موقع حريق مصحة إدمان بنها تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال حادث اندلاع حريق بأحد المراكز الصحية لعلاج الإدمان بمدينة بنها، الذي أسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصا من النزلاء فضلًا عن وقوع خسائر بالممتلكات.
وأشار محافظ القليوبية إلى أنه جرى مراجعة اشتراطات الترخيص الصادر للمنشأة محل الواقعة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال أعمال التفتيش عليها من قبل الجهات المعنية، فضلًا عن الوقوف على مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتكليف اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بسرعة إعداد تقريرها التفصيلي مدعمًا بالمستندات، وتقديمه للنيابة العامة والإدارية في أسرع وقت.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية الجهات المعنية قوات الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

رئيس الشروق يزور كنائس المدينة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور

جانب من الجوله

جولة ميدانية لرئيس القاهرة الجديدة لمتابعة أعمال محطة الصرف الصحي 4.. صور

جانب من الزيارة

رئيس العبور الجديدة وقيادات المدينة يزورون الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور

بالصور

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد