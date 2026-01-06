قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تكليف لجنة صحة القليوبية بسرعة إعداد تقريرها التفصيلي بشأن حريق مركز علاج الإدمان

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية اللجنة الفنية المشكلة من مديرية الصحة بالقليوبية بسرعة إعداد تقريرها التفصيلي بشأن حريق مركز علاج الإدمان ببنها والذى أسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصا وتقديمه للنيابة العامة.


من ناحية أخرى كشفت مصادر، أن مالك مركز علاج الإدمان بمدينة بنها، التي اندلع بها حريق هائل أمس، وأسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصًا، مسافر خارج البلاد وقت وقوع الحادث.


وأشارت المصادر إلى أن هناك شخصًا يحمل توكيلًا رسميًا عن مالك المصحة، ويتولى مهام المدير المالي والمشرف على إدارة المصحة، وقد تم ضبطه لكونه المسؤول عن الواقعة.


وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
من جانبها أصدرت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بيانا رسميا حول أحداث اندلاع حريق في  مركز لعلاج الإدمان ببنها.


وقالت المديرية ان المديرية تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد مراكز علاج الإدمان الخاصـة المرخَّص لها داخل نطاق المحافظة.


وبناءً على البلاغ، تم إخطار قوات الحماية المدنية على الفور، والتي انتقلت فوراً إلى موقع الحادث ووتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المكان.


كما تم الدفع بعدد 10 من سيارات الإسعاف المتخصصة إلى الموقع وتم نقل 11 مصاباً نتيجة استنشاق الدخان إلى مستشفيات بنها التعليمي والجامعي ، توفي 7 من النزلاء متأثرين بإصاباتهم، بينما تتلقى الحالات الأخرى الرعاية الطبية اللازمة.

لجان فنية وقانونية للتحقيق فى الواقعة

وقال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بأن المديرية تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابين وتكليف لجان فنية وقانونية للتحقيق الفوري في أسباب الحادث والتواصل مع أسر المصابين والمتوفين لتقديم الدعم اللازم.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق اندلاع حريق بنها

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
أضرار الصلصة المعلبة
