محافظات

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بهـ.تك عرض فتاة في القليوبية

إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات بحق قهوجي لاتهامه بهتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة قليوب.


صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين محمد فوزي الجابري، أمير محمد عاصم، أحمد عبد القهار زهوي أحمد، وأمانة سر رضا جاب الله.

إحالة للمحاكمة

وأحالت النيابة العامة المتهم خالد.ا.م، 35 سنة، قهوجي، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 5942 لسنة 2025 قسم قليوب، والمقيدة برقم 2688 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، بعد ثبوت قيامه في 14 يوليو 2025 بهتك عرض المجني عليها إيمان أ.ع بالقوة، وذلك خلال سيرها في أحد الممرات العامة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل عدم وجود أحد من المارة ولاحقها وامتدت يداه إلى جسدها بطريقة غير مشروعة، وهو ما أكدت المحكمة صحته قبل إصدار الحكم.

