مأساة في طوخ.. أب يموت حزنًا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ في القليوبية عقب وفاة الأب يحيى حجاب، الذي لحق بنجله أحمد من ذوي الهمم، والبالغ من العمر 22 عامًا، والذي لقي مصرعه منذ أسبوع غرقًا في ترعة ، نظرا لما تتسبب فيه من حوادث وكوارث متكررة.



وشيع أهالي القرية جثمان الأب إلى مثواه الأخير، وسط دعوات الجميع له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، خاصة أنه لم يتحمل فراق نجله الذي فقده قبل أيام قليلة.

الحزن يسود القرية

وأشار الأهالي إلى أن الفقيد كان محبوبًا بين الجميع، ويتمتع بسيرة طيبة، مؤكدين أن الحزن خيم على القرية منذ وفاة نجله، قبل أن تتجدد المأساة برحيل الأب بعد أسبوع واحد فقط من الحادث الأليم.