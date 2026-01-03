وكيل صحة القليوبية يجري جولة بعدد من المستشفيات ويتابع سير العمل بالمجلس الطبي العام ببنها

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية بعدد من مستشفيات المحافظة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات الطبية، يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، وحرصًا على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى الحميات ببنها، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد ياسين مدير المستشفى، والفريق المعاون، وأجرى وكيل الوزارة مرورا على الأقسام المختلفة، للاطمئنان على انتظام العمل وتوافر المستلزمات الطبية، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.



وتوجه الدكتور أسامة الشلقاني إلى المجلس الطبي العام ببنها، وكان في استقباله الدكتورة رباب عبد الحليم مديرة المجلس، حيث تابع سير العمل بالمجلس، وناقش آليات تطوير الأداء وتيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة.

مستشفى طوخ المركزي الجديدة

واختتم وكيل الوزارة جولته بتفقد مستشفى طوخ المركزي الجديدة، لمتابعة آخر التجهيزات الخاصة بفرش المستشفى، استعدادًا لتشغيلها خلال الفترة المقبلة، بحضور فريق من مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات وفقًا للمعايير المعتمدة، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور حسانين لطفي مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي.