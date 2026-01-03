رئيس جامعة بنها : تنظيم 24 قافلة طبية للقرى الأكثر احتياجًا بالقليوبية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، أن الجامعة شاركت بفاعلية بكافة المبادرات الرئاسية داخل نطاق محافظة القليوبية.



وقال الجيزاوي أن الجامعة شاركت بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وشملت أنشطة الجامعة قوافل طبية ، قوافل بيطرية، قوافل توعوية عن الحرف اليدوية ، ندوات توعوية تثقيفية وورش عمل وصلت عدد الأنشطة التي نفذتها الجامعة 165 نشاط بإجمالي 20381 مستفيد.

قوافل طبية

وأشار الجيزاوي أنه في ضوء الالتزامات الوطنية للجامعة تجاه المجتمع بصفة عامة وإقليم القليوبية بصفة خاصة فقد نظمت الجامعة أكثر من 24 قافلة طبية للقرى الأكثر احتياجًا وشملت 14 قرية و13 مدرسة و 3 دور رعاية ، واستفاد من خدماتها أكثر من (5444) مواطن.