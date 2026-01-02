القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية

لم يتوقع أحمد عبد العاطي خلف ونجله عبدالله أن القدر سطر لهما هذه النهاية المأساوية وأن الموت سيخطفها فجأة وبدون أى مقدمات حيث لقيا مصرعهما خنقا بالغاز داخل سيارتهما.



وفى مشهد صادم شيع اهالى قرية سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، جثمان الأب ونجله ، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة عليهما من مسجد الأنصاري بالقرية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

جنازة المتوفيين

وشهدت الجنازة حضورا كثيفا من أهالي القرية وأقارب الأسرة، الذين ودّعوا الفقيدين إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وشهدت منطقة سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، حالة من الصدمة بعد رحيل أب ونجله، حيث لقيا مصرعهما إثر تعرضهما للاختناق نتيجة تسرب غاز داخل سيارتهما داخل جراج بقليوب، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمانين، وأمرت بالتصريح بالدفن بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بالواقعة

ختلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أب ونجله تعرضا للاختناق نتيجة تسرب غاز داخل سيارة بجراج في قليوب.

وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة، بالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة كل من "أحمد ع. خ."، أخصائي اجتماعي بمدرسة سنديون الإعدادية بنين، ونجله "عبدالله أ. ع."، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، حيث لقيا مصرعهما داخل سيارتهما في جراج في قليوب، حيث عثر عليهما داخل سيارتهما مخنوقين من تسريب غاز في السيارة أثناء تواجدهما في الجراج.

نقل الجثمانين للمستشفى

وتم نقل الجثمانين لمشرحة بنها العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمانين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.