قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
حبس طالبين شوها وجه فتاة بالمعادي .. تعرف على السبب
القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية
مدرب السودان يكشف نقاط قوة فريقه قبل مواجهة السنغال في أمم إفريقيا
غلق قاعات الأفراح المخالفة الموجودة على ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة
إيقافات تضرب مالي والسنغال بعد بطاقات حمراء في أمم إفريقيا
الإيجار القديم.. برلماني يطالب الدولة بدفع القيم الإيجارية الجديدة لهذه الفئات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية

المتوفيين
المتوفيين
إبراهيم الهواري

لم يتوقع أحمد عبد العاطي خلف ونجله عبدالله أن القدر سطر لهما هذه النهاية المأساوية وأن الموت سيخطفها فجأة وبدون أى مقدمات حيث لقيا مصرعهما خنقا بالغاز داخل سيارتهما.


وفى مشهد صادم شيع اهالى قرية سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، جثمان الأب ونجله ، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة عليهما من مسجد الأنصاري بالقرية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

جنازة المتوفيين

وشهدت الجنازة حضورا كثيفا من أهالي القرية وأقارب الأسرة، الذين ودّعوا الفقيدين إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
وشهدت منطقة سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، حالة من الصدمة بعد رحيل أب ونجله، حيث لقيا مصرعهما إثر تعرضهما للاختناق نتيجة تسرب غاز داخل سيارتهما داخل جراج بقليوب، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمانين، وأمرت بالتصريح بالدفن بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بالواقعة 

ختلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أب ونجله تعرضا للاختناق نتيجة تسرب غاز داخل سيارة بجراج في قليوب.
وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة، بالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة كل من "أحمد ع. خ."، أخصائي اجتماعي بمدرسة سنديون الإعدادية بنين، ونجله "عبدالله أ. ع."، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، حيث لقيا مصرعهما داخل سيارتهما في جراج في قليوب، حيث عثر عليهما داخل سيارتهما مخنوقين من تسريب غاز في السيارة أثناء تواجدهما في الجراج.

نقل الجثمانين للمستشفى 

وتم نقل الجثمانين لمشرحة بنها العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمانين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

القليوبية محافظة القليوبية قليوب قرية سنديون مديرية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

ترشيحاتنا

الكذب

مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

الجرجير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

المفاصل

15 نوع طعام شتويا يحمي من آلام المفاصل .. تفاصيل

بالصور

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

اختبارات منزلية للتأكد من صحة القلب والشرايين

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

الشرقية.. زراعة 370 ألف فدان قمح وتنفيذ 152 حقلًا إرشاديًا و185 ندوة| صور

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد