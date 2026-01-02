حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في القليوبية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.



جاءت الواقعة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ترويج أحدهم للمواد المخدرة. وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، اثنان منهم لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.

حملات تموينية

من ناحية أخري شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة القليوبية حملات تموينية مكثفة فجر اليوم، على المخابز بنطاق مراكز كفر شكر – طوخ – حي غرب شبرا الخيمة – الخانكة – قليوب – بنها، وذلك تنفيذًا للتعليمات الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، مدير مديرية تموين القليوبية، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خبز مطابق للمواصفات.

وأسفرت الحملات عن تحرير 65 مخالفة تموينية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل، والغلق دون إذن رسمي، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، وعدم وجود ميزان صالح للاستخدام.