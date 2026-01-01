قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القليوبية يطلق التيار الكهربائي بمحطة مياه شبلنجة ببنها لبدء التشغيل التجريبي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، محطة مياه شبلنجة الجديدة بمدينة بنها، لمتابعة إطلاق التيار الكهربائي والبدء في التشغيل التجريبي للمحطة التي تعمل بطاقة 17 ألف متر مكعب يوميًا. 


وتستهدف المحطة توفير مياه شرب نظيفة لنحو 150 ألف نسمة من سكان منطقة شبلنجة والقرى التابعة لها، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

نظام الترشيح 

​وخلال الجولة، أكد المحافظ أن محطة شبلنجة تعد الأولى من نوعها في محافظة القليوبية التي تعمل بنظام "الترشيح الفائق" (Ultrafiltration)، وهي تقنية حديثة تعتمد على أغشية دقيقة لفصل الشوائب والمُلوّثات بدقة عالية، مما يضمن جودة فائقة للمياه المنتجة، واطمأن المحافظ على جاهزية وحدات المعالجة وخزانات المياه وغرف التحكم، مستمعًا إلى شرح مفصل من المهندسين المشرفين حول مراحل التنفيذ التي شملت غسيل وتطهير الشبكات وإنشاء عداية عند مأخذ المحطة.


وأعلن المهندس أيمن عطية عن الجدول الزمني لتشغيل المشروع، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق المياه في الشبكة اليوم بشكل تجريبي لتمكين شركة المياه من أخذ العينات والتأكد من سلامتها.


وأوضح المحافظ أنه من المقرر البدء في التشغيل الجزئي للمحطة في أول فبراير المقبل، على أن يتم إطلاق الشبكة بشكل كامل والتشغيل النهائي في أول مارس، مؤكدًا أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين بالمنطقة.


ووجه المحافظ في ختام زيارته بتذليل كافة العقبات لضمان استكمال الأعمال المتبقية في المواعيد المحددة، معربًا عن ثقته في أن التقنيات الحديثة المستخدمة ستساهم في استدامة الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

القليوبية مياه الشرب محافظ القليوبية شبلنجة جولة تفقدية

