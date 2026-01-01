قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
ما هو النظام التعليمى المُطبق في المدارس المصرية اليابانية ؟.. تفاصيل كاملة
يقظة طبيبة تكشف الخطر في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ رضيعة من موت محقق بلدغة عقرب في سوهاج
حلم قديم يتحول إلى واقع.. موعد تشتغيل محطة الضبعة النووية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس شركة مياه القليوبية يستعرض جهود التعامل مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمريج والغريري بشبين القناطر

جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

شارك المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لمناقشة الحلول العاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقريتي المريج والغريري بمركز شبين القناطر، وذلك في ضوء المتابعة الميدانية المستمرة وشكاوى المواطنين بالمنطقة.


وجاء الاجتماع بحضور المهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة مشروعات الصرف، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والمهندس محمود القوني، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، ومدير عام الإدارة العامة لصرف القليوبية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد إبراهيم فودة نتائج الجولات التفقدية التي قامت بها الشركة بقرية المريج، وما تم رصده من تأثير ارتفاع منسوب مصرف الحزانية على منسوب المياه الجوفية وتسربها إلى بعض المنازل والأراضي، مؤكدًا أن الشركة تتعامل مع الملف كأولوية قصوى في إطار الحفاظ على السلامة العامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح رئيس شركة مياه القليوبية أن الشركة تواصل تواجدها الميداني بفرع شبين القناطر لمتابعة سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

خفض منسوب المياه 

وأكد فودة أن شركة مياه القليوبية تعمل في إطار منظومة متكاملة مع هيئة مشروعات الصرف ووزارة الموارد المائية والري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية، للوصول إلى حلول فنية مستدامة تضمن خفض منسوب المياه الجوفية ومنع تكرار الأزمة مستقبلًا.
واختتم رئيس الشركة تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لكافة مواقع العمل، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، مشددًا على أن رضا المواطن وسلامته يمثلان الركيزة الأساسية لعمل الشركة.

القليوبية مياه القليوبية منسوب المياه شبين القناطر محافظ القليوبية

