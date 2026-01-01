رئيس شركة مياه القليوبية يستعرض جهود التعامل مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمريج والغريري بشبين القناطر

شارك المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لمناقشة الحلول العاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقريتي المريج والغريري بمركز شبين القناطر، وذلك في ضوء المتابعة الميدانية المستمرة وشكاوى المواطنين بالمنطقة.



وجاء الاجتماع بحضور المهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة مشروعات الصرف، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والمهندس محمود القوني، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، ومدير عام الإدارة العامة لصرف القليوبية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد إبراهيم فودة نتائج الجولات التفقدية التي قامت بها الشركة بقرية المريج، وما تم رصده من تأثير ارتفاع منسوب مصرف الحزانية على منسوب المياه الجوفية وتسربها إلى بعض المنازل والأراضي، مؤكدًا أن الشركة تتعامل مع الملف كأولوية قصوى في إطار الحفاظ على السلامة العامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس شركة مياه القليوبية أن الشركة تواصل تواجدها الميداني بفرع شبين القناطر لمتابعة سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

خفض منسوب المياه

وأكد فودة أن شركة مياه القليوبية تعمل في إطار منظومة متكاملة مع هيئة مشروعات الصرف ووزارة الموارد المائية والري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية، للوصول إلى حلول فنية مستدامة تضمن خفض منسوب المياه الجوفية ومنع تكرار الأزمة مستقبلًا.

واختتم رئيس الشركة تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لكافة مواقع العمل، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، مشددًا على أن رضا المواطن وسلامته يمثلان الركيزة الأساسية لعمل الشركة.