محافظ القليوبية: تنفيذ 703 مشروعاً بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه فى مبادرة حياة كريمة

أكد المهندس أيمن عطية محافظ انه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية، و148 عزبة، بإجمالي 703 مشروعاً بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه ، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروعات خلال عام 2025 الى 95.45%.

القطاعات الخدمية

وكان محافظ القليوبية قد اعلن أن المحافظة شهدت العديد من الإنجازات بكافة القطاعات الخدمية والصحية ومشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" خلال عام 2025.



وقال المحافظ أن المشروعات تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين البيئة والتعليم والصحة إلى جانب تنفيذ الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية وفي القطاعات الخدمية التي تنعكس إيجابيا في تحقيق هدف بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظة.



وتم خلال 2025 تنفيذ عدد كبير من المشروعات في القطاعات المختلفة بمحافظة القليوبية ، وفق الخطط الاستثمارية بنسبة تنفيذ 100% وفق معايير التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة للاستثمارات العامة بكافة مراحلها بداية من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة افتتاح المشروعات المنفذة مرورًا بمرحلة المتابعة الميدانية والمكتبية لتنفيذ الخطة.