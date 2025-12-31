قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
محافظات

حملة لتطعيم الكلاب ضد مرض السعار بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

واصل جهاز تنمية مدينة العبور، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية، تشكيل حملات تطعيم الكلاب الحرة ضد مرض السعار بعدد من أحياء المدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على تعزيز منظومة الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة للحد من انتشار الأمراض المشتركة.

وأوضح جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات المهندس تامر جبر رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بضرورة المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وتحقيق بيئة آمنة للمواطنين.

تطعيم الكلاب 

وتابع، أنه استهدفت الحملة الحي السادس، حيث تم تطعيم 75 كلبا حرا ضد مرض السعار، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات البيطرية المعتمدة، وذلك تحت إشراف إدارة التنمية والبيئة بالجهاز بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية والمجتمع المدني.
وأكد رئيس الجهاز، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة يتبناها الجهاز للسيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة بطرق إنسانية وآمنة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والرفق بالحيوان، وفي إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز منظومة الصحة الوقائية والبيئية داخل المدن الجديدة.
    وأشار إلى أن الحملات مستمرة بمختلف أحياء المدينة وفق خطة زمنية محددة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان تحقيق المستهدف منها على أكمل وجه.

