محافظ القليوبية : رفع 675 ألف طن مخلفات بمحور العصار بشبرا الخيمة

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه تم الإنتهاء من أعمال رفع 675 ألف طن من تراكمات المخلفات التاريخية الموجودة أسفل تقاطع محور الفريق العصار مع الطريق الدائري على مساحة ١٠ أفدنة بنطاق محافظة القليوبية.

منظومة المخلفات الصلبة

واشار المحافظ الى انه ذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع والوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية وذلك بتكلفة حوالي ٨ مليون جنيه.

من ناحية اقام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة ميدانية بمدينة بنها لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع نصار، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل العاصمة.



وخلال الجولة، تفقد المحافظ الشارع الذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 12 متراً، حيث اطلع على حجم الإنجاز الذي تم عقب الانتهاء من كافة أعمال شركة الغاز، والتي تضمنت كشط الأسفلت القديم، وتمهيد الطريق بالجليدر، وترميم ترنشات الغاز بمادة "السن"، بالإضافة إلى رفع وتعلية مطابق الصرف الصحي لتتلاءم مع المنسوب الجديد، وصولاً إلى رش مادة (MCO) والبدء في وضع الطبقة السطحية النهائية حيث تم رصف الشارع بطول 300 متر.



ووجه المهندس أيمن عطية بضرورة دفع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الشارع وفق الجدول الزمني المحدد، مشدداً على الالتزام التام بكافة المقاييس والمواصفات الفنية المعمول بها في أعمال الرصف، لضمان جودة الطريق واستدامته، وضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ.



كما وجه المحافظ خلال تفقده أعمال الوصف بالشارع بضرورة رفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع أعمال الرصف الجارية ودراسة إدارج تطوير الشوارع الجانبية ضمن خطة استثمارية 2026-2027.