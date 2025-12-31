قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
ردًا على استهداف مقر بوتين..قتلى ومصابون في قصف روسي على مناطق عدة بأوكرانيا
بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف.. شوبير يكشف عن الأقرب لتولي إدارة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية : رفع 675 ألف طن مخلفات بمحور العصار بشبرا الخيمة

رفع مخلفات
رفع مخلفات
إبراهيم الهواري

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه تم الإنتهاء من أعمال رفع 675 ألف طن من تراكمات المخلفات التاريخية الموجودة أسفل تقاطع محور الفريق العصار مع الطريق الدائري على مساحة ١٠ أفدنة بنطاق محافظة القليوبية.

منظومة المخلفات الصلبة

واشار المحافظ الى انه ذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع والوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية وذلك بتكلفة حوالي ٨ مليون جنيه.
من ناحية اقام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة ميدانية بمدينة بنها لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع نصار، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل العاصمة.


وخلال الجولة، تفقد المحافظ الشارع الذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 12 متراً، حيث اطلع على حجم الإنجاز الذي تم عقب الانتهاء من كافة أعمال شركة الغاز، والتي تضمنت كشط الأسفلت القديم، وتمهيد الطريق بالجليدر، وترميم ترنشات الغاز بمادة "السن"، بالإضافة إلى رفع وتعلية مطابق الصرف الصحي لتتلاءم مع المنسوب الجديد، وصولاً إلى رش مادة (MCO) والبدء في وضع الطبقة السطحية النهائية حيث تم رصف الشارع بطول 300 متر.


ووجه المهندس أيمن عطية بضرورة دفع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الشارع وفق الجدول الزمني المحدد، مشدداً على الالتزام التام بكافة المقاييس والمواصفات الفنية المعمول بها في أعمال الرصف، لضمان جودة الطريق واستدامته، وضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ.


كما وجه المحافظ خلال تفقده أعمال الوصف بالشارع بضرورة رفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع أعمال الرصف الجارية ودراسة إدارج تطوير الشوارع الجانبية ضمن خطة استثمارية 2026-2027.

القليوبية رفع مخلفات محور الفريق العصار شبرا الخيمة الطريق الدائرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

ترشيحاتنا

داليا البحيري

داليا البحيري تهنئ جمهورها بالعام الجديد

أحمد فؤاد هنو

البيت الفني للمسرح يضيء خشبات القاهرة والإسكندرية بعروض متنوعة احتفالاً برأس السنة

نور النبوي

نور النبوي ضيف "فضفضت أوي" .. اليوم

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد