محافظ القليوبية يناقش مستجدات المخطط التفصيلي لمنطقة العكرشة

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة مستجدات المخطط التفصيلي لمنطقة العكرشة، بحضور الدكتور علاء عبد الفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير المناطق الصناعية والتخطيط العمراني ودفع عجلة التنمية والإستثمار بالمحافظة.



وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمخطط التفصيلي، ومناقشة المعوقات الحالية وسبل تذليلها، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالاشتراطات التخطيطية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المنطقة وتهيئتها لاستقبال الاستثمارات الصناعية المستقبلية.

دعم التنمية الصناعية

وأكد محافظ القليوبية على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل، وإنهاء الإجراءات التخطيطية في أقرب وقت ممكن، بما يحقق أهداف الدولة في دعم التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتوره نائب المحافظ، والدكتور معاون المحافظ للإستثمار والمشروعات، وممثلي هيئة التنمية الصناعية، ومسؤولي التخطيط العمراني بالوزارة والمحافظة، ورئيس مدينة الخانكة، إلى جانب استشاريى المساحة العسكرية.