غياب عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب المصري عن مواجهة زيسكو

رياضة

رباب الهواري

تصدر الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري، قائمة الغيابات عن مباراة فريقه المرتقبة أمام زيسكو يونايتد الزامبي.

 المباراة تجمع الفريقين على استاد السويس الجديد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتكتسب أهمية كبيرة نظرًا لسعي المصري لضمان بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.
 

قائمة الغيابات والإصابات في صفوف المصري
 

يواجه المصري عدة غيابات مؤثرة في اللقاء، يأتي على رأسها عبد الرحيم دغموم للإيقاف، بالإضافة إلى باهر المحمدي الذي يعاني من إصابة تمنعه من المشاركة، ويوسف الجوهري الذي يواصل أداء برنامجه التأهيلي بعد الإصابة. هذه الغيابات تشكل تحديًا أمام الجهاز الفني في إعداد التشكيل الأمثل لمواجهة زيسكو.

عودة بعض اللاعبين بعد التعافي

في المقابل، يستعيد المصري بعض لاعبيه بعد غيابهم، أبرزهم بونور موجيشا الذي أنهى فترة الإيقاف، وكذلك محمد مخلوف العائد من الإصابة. هذه الاستعادات تمنح الفريق دفعة قوية قبل اللقاء الحاسم، وتزيد خيارات المدير الفني في اختيار التشكيل الأنسب لتحقيق الفوز والتأهل
 

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام مباراة المصري وزيسكو يونايتد في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد السويس الجديد، وتأتي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. تعتبر المباراة مصيرية للفريق البورسعيدي الذي يسعى لتأمين مكانه في الدور ربع النهائي، مما يزيد من أهمية اللقاء وحماسه بين الجماهير.

أهمية المباراة للفريق البورسعيدي

تكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة لمصرى البورسعيدي، حيث أن الفوز أو التعادل قد يحدد مسار الفريق في البطولة الأفريقية، ويشكل خطوة كبيرة نحو الاستمرار في المنافسة. كما سيبحث الجهاز الفني عن تعويض الغيابات وإظهار أفضل أداء ممكن على أرض الملعب أمام الفريق الزامبي الطامح أيضًا للتأهل


 

