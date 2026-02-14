أروى جودة تتصدر تريند جوجل بعد وصلة رقص رومانسية مع زوجها

تصدرت الفنانة أروى جودة مؤشرات البحث على محرك «جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.



وظهرت أروى جودة في الفيديو وهي ترقص مع زوجها في أجواء رومانسية مبهجة، حيث بدت عليهما السعادة والانسجام، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين تداولوا المقطع بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت أروى جودة على الفيديو بكلمات رومانسية قائلة: «عاوزة أرقص معك للأبد»، لتنهال التعليقات التي أشادت بعفويتها وتمنت لها دوام السعادة في حياتها الزوجية.



وتحرص أروى جودة على مشاركة جمهورها بلحظات من حياتها الخاصة والمهنية، ما يجعلها دائمًا محط اهتمام رواد السوشيال ميديا.



حفل زفاف أروي جودة

كانت احتفلت الفنانة أروى جودة بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وحضور واسع لنجوم الفن والإعلام وأفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة أروى فرحتها، حيث جاءت الإطلالة الأولى للعروس بفستان أبيض أنيق تميز بالبساطة والرقي، بينما ظهر زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة