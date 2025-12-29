قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط لحوم مختومة بأختام مزورة خلال حملات مكثفة على الأسواق بالقليوبية

إبراهيم الهواري

واصلت مديرية تموين القليوبية حملاتها الرقابية المكثفة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

حملات موسعة

ففي نطاق مركز ومدينة بنها، شنت إدارة تموين بنها حملة موسعة بحضور السكرتير العام المساعد لمحافظ القليوبية، وبالاشتراك مع مجلس مدينة بنها، وهيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري، والإدارة الصحية، وأسفرت عن ضبط عدد 2 كرتونة سمك مكرونة زنة الكرتونة 20 كجم بإجمالي 40 كجم، لوجود تغيير في بعض خواصها، وتم إعداد تقرير بمعرفة الطب البيطري.
كما تم تحرير عدد 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار شملت ثلاجات لحوم ومواد غذائية، ومحلات كشري، ومحل جزارة، ومحل مخبوزات، ومطعم مشويات.


كما شنت إدارة تموين طوخ حملة مشتركة مع الطب البيطري ومجلس المدينة، أسفرت عن ضبط محل جزارة لعرضه لحومًا مذبوحة خارج المجزر وتحمل أختامًا مزورة، حيث تم التحفظ على كمية 10 كجم من اللحوم، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

القليوبية مديرية تموين الحملات التموينية بنها الأسواق

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

