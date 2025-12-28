ضبط طن وربع دقيق وملح طعام بدون فواتير بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة على الأسواق والمنشات التجارية بمختلف مناطق المحافظة.

وجاءت الحملة فى إطار تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية بتكثيف التواجد الرقابي على المخابز والأسواق.

تكثيف الحملات

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية تموين القليوبية قيام إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة بتنفيذ حملة مفاجئة في نطاق دائرة الإدارة حيث أسفرت عن ضبط مخبز سياحي غير مرخص لحيازته دقيق إستخراج ٧٢٪ بدون فواتير حيث تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي عدد ٢٠ شيكارة دقيق بإجمالي كمية وقدرها طن دقيق بدون فواتير وضبط محل كشري لحيازته ملح بدون فواتير تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي عدد ١٠ شكائر ملح زنة الواحدة ٢٥ كجم بإجمالي كمية وقدرها ٢٥٠ كجم بما يعادل ربع طن ملح بدون فواتير دالة علي مصدرهم .



كما تم تحرير ٤ مخالفات تموينية شملت ( إنتاج خبز ناقص وزن - عدم نظافة أدوات العجن ) ، وعلي صعيد آخر تم المرور علي محطات الوقود التابعة لنطاق دائرة الإدارة للتأكد من الإلتزام بالقرارات والقوانين والتنبيه عليهم بالتعليمات الوزارية بشأن المواد البترولية.