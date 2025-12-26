قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يوجه بإزالة إشغالات المحال بمنطقة الأهرام في بنها

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة إزالة ورفع جميع إشغالات المحال التجارية بالشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة بنها، خاصة في منطقة الأهرام التي شهدت تعديات ملموسة على حرم الشوارع العامة وذلك في استجابة فورية للشكوى الواردة عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك».


​وجاء قرار المحافظ استجابة لاستغاثة المواطنين من استيلاء بعض المحلات على الشوارع بوضع بضائع و"بلدورات" وعوائق حديدية، مما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية، لا سيما في شارع عجيبة، وشارع الفيومي، وشارع السجل المدني والمناطق المحيطة بها، حيث طالب الأهالي بتدخل الأجهزة التنفيذية لإعادة الانضباط.

تكثيف الحملات 

​وشدّد محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع تكثيف الحملات المفاجئة لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، مؤكداً أن المحافظة تتابع بجدية كل ما يرد إليها من شكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية مستمرة ولن يتم التهاون مع أي محاولات للتعدي على حق المواطن في الطريق، مشيراً إلى أن تحقيق السيولة المرورية وتطبيق القانون يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة خلال الفترة الحالية.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية بنها حملة إزالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

القس أمير ثروت

أمير ثروت: المسيحية الصهيونية مصطلح غير دقيق.. المسيح قدم المحبة للبشرية

الاحتلال

تصعيد إسرائيلي بعد عملية قباطية.. توسيع العمليات العسكرية في جنين وطولكرم ونور شمس

صورة ارشيفية

سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد