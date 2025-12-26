محافظ القليوبية يوجه بإزالة إشغالات المحال بمنطقة الأهرام في بنها

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة إزالة ورفع جميع إشغالات المحال التجارية بالشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة بنها، خاصة في منطقة الأهرام التي شهدت تعديات ملموسة على حرم الشوارع العامة وذلك في استجابة فورية للشكوى الواردة عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك».



​وجاء قرار المحافظ استجابة لاستغاثة المواطنين من استيلاء بعض المحلات على الشوارع بوضع بضائع و"بلدورات" وعوائق حديدية، مما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية، لا سيما في شارع عجيبة، وشارع الفيومي، وشارع السجل المدني والمناطق المحيطة بها، حيث طالب الأهالي بتدخل الأجهزة التنفيذية لإعادة الانضباط.

تكثيف الحملات

​وشدّد محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع تكثيف الحملات المفاجئة لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، مؤكداً أن المحافظة تتابع بجدية كل ما يرد إليها من شكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية مستمرة ولن يتم التهاون مع أي محاولات للتعدي على حق المواطن في الطريق، مشيراً إلى أن تحقيق السيولة المرورية وتطبيق القانون يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة خلال الفترة الحالية.