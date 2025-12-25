ننشر أسماء الفائزين بالقليوبية بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، مؤتمرها للإعلان عن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي.

وتأتى نتيجة تلك الانتخابات، التي أجريت يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر الجارى الخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر الجارى داخل جمهورية مصر العربية.

محافظة القاهرة

الدائرة الثالثة «الزاوية الحمراء»: مقعد واحد الفائز: عمر محمد عمر رحيم

الدائرة الخامسة «حدائق القبة»: مقعد واحد سعيد محمد رضا الوسيمي

الدائرة العاشرة «المطرية»: مقعدين الفائزين: وائل ابراهيم غريب علي واحمد عبد الفتاح

الدائرة الحادية عشر «المرج»: مقعد واحد: الفائز سعيد نادي درويش سلامة



الدائرة الخامسة عشر «الخليفة»: مقعد واحد: سيد حنفي طه محمد

الدائرة السابعة عشر «البساتين»: مقعد واحد الفائز: محمود ابراهيم سيد فرج

الدائرة التاسعة عشر «حلوان»: 3 مقاعد : المرشحون : عيد حماد محمد عيد ومصطفي عاشور وخالد عبد المقصود

محافظة القليوبية

الدائرة الأولى «بنها»: مقعد واحد هاني احمد ابو العينين

الدائرة الثانية «طوخ»: مقعدين الفائزان مصطفي بيومي النفيلي وياسر قدح

الدائرة الرابعة «قليوب»: 3 مقاعد عزت عبد العزيز ومحمود مرسي وسمير محمد بيومني

الدائرة الخامسة «الخانكة»: مقعد واحد الفائز حاتم محمد الشامي

الدائرة السادسة «شبين القناطر»: مقعد واحد عبد العزيز محمد حسين الصفتي