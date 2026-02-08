قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حبس المتهمة بضرب وسحل والدتها المسنة في الشرقية

محمد الطحاوي

قررت النيابة العامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، حبس السيدة المتهمة بضرب والدتها بقرية نبهناى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت المتهمة بالتعدي بالضرب على والدتها المسنة بقرية بهنباي بمدينة الزقازيق، خلال مثولها أمام جهات التحقيق أنها كانت تخشى خروج والدتها من المنزل والتعرض لأي أذي.

وأضافت المتهمة في أقوالها أن والدتها تعاني من مرض الزهايمر، وأنها تقوم برعايتها رعاية كاملة، وكانت  تخشى خروجها من المنزل وتعرّضها للخطر، مؤكدة أنها لم تقصد الاعتداء عليها أو إيذاءها.

وتباشر نيابة مركز الزقازيق التحقيق مع السيدة المتهم بالتعدي علي والدتها المسنة بقرية بهنباي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وجاري الاستماع إلي اقوال السيدة المسنة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تمكنت من ضبط "فوزية ا ع" لقيامها بالتعدي علي والدتها "سميحة" 90 سنة بالضرب المبرح في أحد شوارع قرية بمركز الزقازيق وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية تداولوا مقطع فيديو لسيدة تقوم بالتعدي علي أخري مسنة وسط الشارع بالضرب بيدها ومستخدمة مقشة موجهه لها عدد من الشتائم والسباب.

وجاء الفيديو مصحوباً بتعليقات تفيد أن السيدة الظاهرة في الفيديو هي نجلة المجني عليها وتقوم بالتعدي عليها بالضرب مطالبين بسرعة ضبط المتهمه وتوقيع اقصي عقوبة عليها.

من جانبها تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر قيام سيدة بالاعتداء بالضرب المبرح على والدتها المسنة في الشارع، باستخدام “مقشة”، وذلك أمام المارة في قرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق.

