جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
بسبب السودان.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة غدا
ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
جيهان خليل بوجهين مختلفين في دراما رمضان 2026

أوركيد سامي

تخوض الفنانة جيهان خليل سباق دراما رمضان 2026 بظهور مزدوج، حيث تشارك في عملين مختلفين تمامًا من حيث الشكل والمضمون، لتؤكد تنوع اختياراتها وقدرتها على التنقل بين الدراما الاجتماعية والكوميديا الخفيفة.

تشارك جيهان خليل في مسلسل «درش»، المقرر عرضه في 30 حلقة، وهو من بطولة مصطفى شعبان، إلى جانب نخبة من النجوم منهم سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسبين.
المسلسل من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي، ويدور في إطار درامي مشوق يحمل العديد من المفاجآت.

في سياق مختلف، تظهر جيهان خليل في مسلسل «بابا وماما جيران»، الذي يجمعها بكل من أحمد داود وميرنا جميل، إلى جانب شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، ومحمود حافظ. العمل من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم، وينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الكوميدية التي تناقش العلاقات الأسرية والجيرة بأسلوب خفيف وقريب من الجمهور.

ويُعد تواجد جيهان خليل في عملين متنوعين خلال موسم رمضان 2026 خطوة جديدة تعكس حرصها على تقديم أدوار مختلفة ترضي أذواق المشاهدين وتؤكد حضورها المتجدد على الشاشة.

جيهان خليل

جانب من الحدث

استعدادًا لإطلاقها..الزملوط يتابع تجهيزات قافلة التمور الثانية لصالح الأشقاء بقطاع غزة

جانب من الزيارة

قلوب شابة ترسم البهجة.. خريجو حقوق سوهاج يحتفلون برمضان مع أطفال معهد الأورام

جانب من الحدث

الوادي الجديد تنفذ برنامجًا تبادليًا مجانيا للجولات التعريفية لطلاب المدارس

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

