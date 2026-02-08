جيهان خليل بوجهين مختلفين في دراما رمضان 2026

تخوض الفنانة جيهان خليل سباق دراما رمضان 2026 بظهور مزدوج، حيث تشارك في عملين مختلفين تمامًا من حيث الشكل والمضمون، لتؤكد تنوع اختياراتها وقدرتها على التنقل بين الدراما الاجتماعية والكوميديا الخفيفة.

تشارك جيهان خليل في مسلسل «درش»، المقرر عرضه في 30 حلقة، وهو من بطولة مصطفى شعبان، إلى جانب نخبة من النجوم منهم سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسبين.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي، ويدور في إطار درامي مشوق يحمل العديد من المفاجآت.

في سياق مختلف، تظهر جيهان خليل في مسلسل «بابا وماما جيران»، الذي يجمعها بكل من أحمد داود وميرنا جميل، إلى جانب شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، ومحمود حافظ. العمل من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم، وينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الكوميدية التي تناقش العلاقات الأسرية والجيرة بأسلوب خفيف وقريب من الجمهور.

ويُعد تواجد جيهان خليل في عملين متنوعين خلال موسم رمضان 2026 خطوة جديدة تعكس حرصها على تقديم أدوار مختلفة ترضي أذواق المشاهدين وتؤكد حضورها المتجدد على الشاشة.