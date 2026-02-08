93 ألف زيارة منزلية لعلاج كبار السن وذوي الهمم بالشرقية

واصلت الفرق الطبية المتحركة بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، اليوم "الأحد"، تنفيذ 93 ألفا و333 زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم من خلال 125 مركزا طبيا و ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية "كبار السن "التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق 65 عاماً من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في تلك المرحلة العمرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد البيلى، في تصريحات صحفية، أنه يتم خلال تلك الزيارات تقديم حزمة من الخدمات الطبية، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية، هذا بجانب تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن.