محافظ الوادي الجديد يبحث إحياء وإعادة تأهيل قرية المعماري "حسن فتحي"

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، وفد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس رامي لمعي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، بحضور الأستاذ ابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة، والمهندسة إيمان حسين وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة وذلك فى إطار التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الثقافة للحفاظ على الطابع المعمارى وتعزيز الهوية البصرية للمناطق ذات القيمة التاريخية.

حيث استعرضوا بدء مشروع إحياء وإعادة تأهيل قرية المعماري حسن فتحي بمدينة باريس، وإعادة توظيفها كمركز للإبداع الفني والثقافي ومدرسة للحرف اليدوية، بما يحفظ طابعها المعماري الأصيل ويعزز قيمتها الحضارية. ووجّه المحافظ الشكر للوزارة والجهاز لاهتمامهما بالمشروع وإدراجه ضمن خطة الجهاز، وإتخاذ خطوات جادة نحو التنفيذ.

وعقب اللقاء، قام الوفد بتفقد موقع القرية للبدء في إجراءات تسليم القرية للشركة المنفذة بعد عرض مخطط التطوير وأعمال الإحياء.