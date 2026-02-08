قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كانت هدف لـ محمد صلاح.. سلوت يفتح النار على التحكيم بعد الخسارة من مانشستر سيتي

صلاح
صلاح
مجدي سلامة

أبدى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، شعوره بالحزن على الخسارة بهدفين مقابل هدف، منمانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة 25 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في تصريحات صحفية: "حدث الكثير في المباراة وهذا أمر طبيعي في هذه المواجهة، نحن محبطون لأننا لم نخرج بنتيجة أفضل".

وتابع: “في الشوط الأول كان مانشستر سيتي الطرف الأفضل دون صناعة فرص خطيرة كثيرة، لكنهم امتلكوا الكرة في نصف ملعبنا، في الشوط الثاني كنا نحن الأفضل، ومررنا بلحظات جيدة، تقدمنا بهدف ولم نمنحهم تقريبًا أي شيء، قبل النهاية بقليل كرة عرضية غيرت اتجاهها وسقطت بشكل مثالي لهم لتصبح النتيجة 1-1، حاولنا إيقافها لكنهم كسبوا الصراع الهوائي الأول، مع تمركز جيد من برناردو سيلفا وإنهاء مميز”.

وأضاف: "نحن تقريبًا اعتدنا على استقبال هدف في الوقت بدل الضائع، لقد حدث ذلك مرة أخرى اليوم".

وعن طرد سوبوسلاي واصل: "هذه ليست اللقطة التي يجب أن نتحدث عنها ربما كان عليه ترك الكرة تمر لتصبح هدفا، لكن إذا كانت هذه هي القاعدة فعلينا تقبلها".

واعترض على قرارات التحكيم قائلا: "إذا كان هناك موقف يستحق الحديث منا فهو انفراد محمد صلاح بحارس المرمى، أي شخص يشاهد مباريات ليفربول في أنفيلد خلال آخر 7 أو 8 سنوات يعلم أن هذه فرصة هدف لصلاح، ومرة أخرى اتخذ الحكم قرارا ليس في صالحنا".

واختتم: "بالطبع يمكن النظر إلى المباراة بإيجابية في الشوط الثاني ضغطنا عاليًا ولعبنا كرة قدم جيدة، لا يمكن مقارنة هذا الفريق بما كان عليه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، لقد تطورنا كثيرًا لكننا نحتاج إلى تحسين النتائج، مرات عديدة هذا الموسم لم نحصل على ما أعتقد أننا نستحقه، وهذه واحدة منها".

ليفربول سلوت مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

ترشيحاتنا

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

مخالفات المرور

لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد