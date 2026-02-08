كانت هدف لـ محمد صلاح.. سلوت يفتح النار على التحكيم بعد الخسارة من مانشستر سيتي

أبدى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، شعوره بالحزن على الخسارة بهدفين مقابل هدف، منمانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة 25 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في تصريحات صحفية: "حدث الكثير في المباراة وهذا أمر طبيعي في هذه المواجهة، نحن محبطون لأننا لم نخرج بنتيجة أفضل".

وتابع: “في الشوط الأول كان مانشستر سيتي الطرف الأفضل دون صناعة فرص خطيرة كثيرة، لكنهم امتلكوا الكرة في نصف ملعبنا، في الشوط الثاني كنا نحن الأفضل، ومررنا بلحظات جيدة، تقدمنا بهدف ولم نمنحهم تقريبًا أي شيء، قبل النهاية بقليل كرة عرضية غيرت اتجاهها وسقطت بشكل مثالي لهم لتصبح النتيجة 1-1، حاولنا إيقافها لكنهم كسبوا الصراع الهوائي الأول، مع تمركز جيد من برناردو سيلفا وإنهاء مميز”.

وأضاف: "نحن تقريبًا اعتدنا على استقبال هدف في الوقت بدل الضائع، لقد حدث ذلك مرة أخرى اليوم".

وعن طرد سوبوسلاي واصل: "هذه ليست اللقطة التي يجب أن نتحدث عنها ربما كان عليه ترك الكرة تمر لتصبح هدفا، لكن إذا كانت هذه هي القاعدة فعلينا تقبلها".

واعترض على قرارات التحكيم قائلا: "إذا كان هناك موقف يستحق الحديث منا فهو انفراد محمد صلاح بحارس المرمى، أي شخص يشاهد مباريات ليفربول في أنفيلد خلال آخر 7 أو 8 سنوات يعلم أن هذه فرصة هدف لصلاح، ومرة أخرى اتخذ الحكم قرارا ليس في صالحنا".

واختتم: "بالطبع يمكن النظر إلى المباراة بإيجابية في الشوط الثاني ضغطنا عاليًا ولعبنا كرة قدم جيدة، لا يمكن مقارنة هذا الفريق بما كان عليه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، لقد تطورنا كثيرًا لكننا نحتاج إلى تحسين النتائج، مرات عديدة هذا الموسم لم نحصل على ما أعتقد أننا نستحقه، وهذه واحدة منها".