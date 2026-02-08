سلوك مريب على متنها.. طائرات مقاتلة إسرائيلية تعترض رحلة ويز إير بمطار بنجوريون

أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية، أنه تم إرسال طائرات مقاتلة ظهر الأحد لاعتراض طائرة ركاب تابعة لشركة ويز إير، كانت في طريقها للهبوط في مطار بن جوريون، بعد الاشتباه بسلوك مريب على متنها.

وأوضحت الهيئة، أن "قوات الأمن تصرفت وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات"، مؤكدة أن الحادث انتهى بشكل طبيعي وأن الطائرة هبطت دون وقوع أي حادث فعلي.

الرحلة المعنية هي رحلة ويز إير رقم W95310، التي أقلعت من لندن متجهة إلى تل أبيب، وأفادت التقارير الأولية أن أحد الركاب لاحظ شيئا مريبا على شاشة راكب آخر.

بينما ذكر آخرون تلقيهم "رسالة تهديد"، هذه الملاحظات أثارت القلق وأدت إلى اتخاذ قرار غير معتاد بإرسال طائرات مقاتلة لاعتراض الطائرة قبل هبوطها.

وبعد هبوط الطائرة، ظهر في اللقطات المصورة رجال الشرطة وهم في انتظار الركاب بعد النزول، فيما لا تزال السلطات المختصة تحقق في ملابسات الحادث لتحديد أسباب الاشتباه وسلوك الركاب.



وأكدت هيئة المطارات الإسرائيلية، أن إجراءات التصرف في مثل هذه الحالات تهدف لضمان سلامة الركاب والطائرة، وأنه بعد التحقيق تبين أنه لم يكن هناك أي حادث فعلي على متن الرحلة.