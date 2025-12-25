قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

إسلام دياب

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، مؤتمرها للإعلان عن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي.


وتأتى نتيجة تلك الانتخابات، التي أجريت يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر الجارى الخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر الجارى داخل جمهورية مصر العربية.


محافظة القاهرة
الدائرة الثالثة «الزاوية الحمراء»: مقعد واحد

الدائرة الخامسة «حدائق القبة»: مقعد واحد

الدائرة العاشرة «المطرية»: مقعدين

الدائرة الحادية عشر «المرج»: مقعد واحد

الدائرة الخامسة عشر «الخليفة»: مقعد واحد

الدائرة السابعة عشر «البساتين»: مقعد واحد

الدائرة التاسعة عشر «حلوان»: 3 مقاعد

محافظة القليوبية

الدائرة الأولى «بنها»: مقعد واحد

الدائرة الثانية «طوخ»: مقعدين

الدائرة الرابعة «قليوب»: 3 مقاعد

الدائرة الخامسة «الخانكة»: مقعد واحد

الدائرة السادسة «شبين القناطر»: مقعد واحد

محافظة الدقهلية

الدائرة الأولى «أول المنصورة»: مقعدين

الدائرة الثانية «مركز المنصورة»: مقعدين

الدائرة الثالثة «بلقاس»: مقعدين

الدائرة الرابعة «طلخا»: مقعدين

الدائرة الخامسة «دكرنس»: 3 مقاعد

الدائرة السادسة «منية النصر»: مقعدين

الدائرة السابعة «المنزلة»: مقعدين

الدائرة الثامنة «ميت غمر»: مقعدين

الدائرة التاسعة «أجا»: مقعدين

الدائرة العاشرة «السنبلاوين»: مقعدين

محافظة المنوفية

الدائرة الأولى «شبين الكوم»: مقعدين

الدائرة الثانية «قويسنا»: مقعدين

الدائرة الثالثة «تلا»: مقعدين

الدائرة الرابعة «أشمون»: مقعدين

الدائرة الخامسة «الباجور»: مقعد واحد

الدائرة السادسة «منوف»: مقعد واحد

محافظة الغربية

الدائرة الأولى «أول طنطا»: 3 مقاعد

الدائرة الثانية «كفر الزيات»: مقعدين

الدائرة الثالثة «قطور»: مقعد واحد

الدائرة الرابعة «أول المحلة الكبرى»: مقعدين

الدائرة الخامسة «المحلة الكبرى»: مقعدين

الدائرة السادسة «سمنود»: مقعد واحد

الدائرة السابعة «زفتى»: 3 مقاعد

محافظة كفر الشيخ

الدائرة الأولى «كفر الشيخ»: 3 مقاعد

الدائرة الثانية «سيدي سالم»: مقعدين

الدائرة الثالثة «الحامول»: مقعدين

الدائرة الرابعة «دسوق»: 3 مقاعد

محافظة الشرقية

الدائرة الأولى «أول الزقازيق»: 4 مقاعد

الدائرة الثانية «بلبيس»: 3 مقاعد

الدائرة الثالثة «أول العاشر من رمضان»: مقعد واحد

الدائرة الخامسة «أبو كبير»: مقعدين

الدائرة السادسة «ديرب نجم»: مقعدين

الدائرة السابعة «فاقوس»: 3 مقاعد

الدائرة الثامنة «أبو حماد»: مقعدين

الدائرة التاسعة «الحسينية»: مقعد واحد

محافظة دمياط

الدائرة الثانية «كفر سعد»: مقعدين

محافظة بورسعيد

الدائرة الأولى «أول بور فؤاد»: مقعد واحد

محافظة الإسماعيلية

الدائرة الأولى «ثان الإسماعيلية»: مقعد واحد

الدائرة الثانية «القنطرة غرب»: مقعد واحد

الدائرة الثالثة «القصاصين الجديدة»: مقعد واحد

محافظة السويس

الدائرة الأولى «السويس»: مقعد واحد

محافظة شمال سيناء

الدائرة الثانية «الحسنة»: مقعد واحد

محافظة جنوب سيناء

الدائرة الثانية «الطور»: مقعد واحد

