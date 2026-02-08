أحدث مزايا Linux 6.19 .. تحديثات قوية للنواة والمطورين

كشف موقع Phoronix في مراجعة شاملة أن نواة لينكس 6.19 تجلب مجموعة واسعة من التحسينات على مستوى الأداء، ودعم العتاد، والأمان، مع تركيز واضح على استفادة مستخدمي معالجات إنتل و AMD و كروت الشاشة الحديثة.

وأوضح الموقع أن هذه النسخة تقدم تحديثات مهمة لنظم الملفات الشهيرة مثل EXT4، إلى جانب تحسين زمن التشغيل لبعض الأنظمة، وتطوير آليات التعامل مع إدخال/إخراج البيانات (I/O) لتقليل الضغط على المعالجات في بيئات العمل الكثيفة.

تحديثات EXT4 وتحسين أداء التخزين

أوضح تقرير WebProNews، استنادًا إلى تغطية Phoronix، أن نواة Linux 6.19 تضم تحديثا كبيرة لنظام الملفات EXT4، من خلال تحسين قدرات إلغاء التجزئة أثناء عمل النظام (Online Defragmentation).

أشار التقرير إلى أن هذه التحسينات تسمح بإعادة تنظيم البيانات المخزنة على الهارد ديسك دون الحاجة لإيقاف الخدمات، وهو ما يفيد بشكل خاص الخوادم وأنظمة التخزين كبيرة الحجم التي يصعب إيقافها للصيانة.

أكد التقرير أن EXT4 حصل كذلك على دعم لأحجام كتل (Block Sizes) أكبر، ما يفتح الباب لزيادة سرعة نقل البيانات في سيناريوهات الحوسبة عالية الأداء، بالتوازي مع تحسينات في إدارة الذاكرة والتعامل مع طلبات الإدخال والإخراج المتزامنة في البيئات متعددة الأنوية.

تشفير روابط PCIe وتحسينات أمنية أخرى

أشار تقرير WebProNews إلى أن نواة Linux 6.19 تضيف دعمًا لتشفير روابط PCIe، وهي ميزة تتيح تشفير البيانات المتبادلة بين المعالج والبطاقات المتصلة عبر منافذ PCI Express، مثل بطاقات الرسوميات وبطاقات الشبكة.

أوضح التقرير أن هذه الخطوة تستهدف بالدرجة الأولى مراكز البيانات وبيئات الحوسبة الطرفية (Edge Computing)، حيث يكون خطر الوصول الفيزيائي للأجهزة أعلى، وبالتالي تصبح حماية البيانات المتنقلة داخل الجهاز نفسه عنصرًا مهمًا في منظومة الأمان.

أكد التقرير كذلك أن المطورين أزالوا دالة في الشيفرة تحمل اسمًا غير ملائم ("genocide") في إطار التزام أوسع بسياسة المصطلحات الشاملة داخل مجتمع لينكس، كما أشار Phoronix في تغطية سابقة، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة البرمجية نفسها.

تسريع التشغيل

أوضحت منشورات من حساب Phoronix على منصة X أن تطويرًا مهمًا في آلية طباعة رسائل النواة (printk) في Linux 6.19 ساهم في تسريع زمن الإقلاع في بعض الأنظمة بشكل كبير.

أشارت هذه المنشورات إلى حالة اختبارية انخفض فيها زمن التشغيل من 145 ثانية إلى 7 ثوانٍ بعد تطبيق التحسين الجديد، نتيجة تقليل العبء الناتج عن تسجيل الرسائل الداخلية أثناء بدء تشغيل النظام، خصوصًا في الأنظمة التي تنتج سجلات (Logs) مكثفة عند الإقلاع.

أكدت تقارير أخرى أن النواة الجديدة تشهد كذلك تحسينات على مستوى التخزين المؤقت لكل معالج (Per‑CPU BIO Caching)، ما يساعد على رفع أداء أنظمة الملفات بنسبة تقديرية تبلغ نحو 2% في بعض أعباء العمل، عبر تقليل التنافس على موارد الإدخال والإخراج بين الأنوية المختلفة.

دعم موسع لكارت الشاشة

أشارت نقاشات في مجتمع لينكس وتقارير تقنية إلى أن Linux 6.19 يجلب مزايا ملموسة لمستخدمي كروت الشاشة من AMD وNVIDIA، إلى جانب تحسينات في تعريفات رسومات إنتل.

أوضحت هذه التقارير أن النواة الجديدة تتضمن إصلاحات لدعم بعض بطاقات NVIDIA الأحدث، إلى جانب تحسينات في مسار الألوان وإدارة خطوط الأنابيب الرسومية (Color Pipeline API) لمنصات إنتل الحديثة مثل Lunar Lake، ما يعزز أداء الرسوميات في الحواسيب المحمولة ومحطات العمل.

أكدت التقارير أن هذه التحديثات تتكامل مع تحسينات أخرى في جدولة المهام وإدارة الذاكرة، في محاولة لتقليل فترات التباطؤ (Latency) في سيناريوهات تعدد المهام، مع استمرار المجتمع في تتبع أي تراجعات مبكرة في الأداء (Regressions) والعمل على إصلاحها قبل الإصدار النهائي المستقر.

خطوات إضافية نحو كفاءة أعلى

أوضحت WebProNews أن Linux 6.19 يواصل تعزيز موقعه كنواة مفضلة لخوادم مراكز البيانات، من خلال تحسينات في إدارة الذاكرة والملفات الافتراضية (VFS) وتخصيص الموارد للأنظمة ذات الاستخدام المنخفض.

وأشارت المنصة إلى أن هذه التغييرات، إلى جانب تحسين زمن التشغيل في الأنظمة ذات الذاكرة العشوائية الضخمة، تجعل النسخة الجديدة خيارًا جذابًا لمقدمي خدمات السحابة والبنى التحتية الافتراضية الذين يسعون إلى تقليل استهلاك الطاقة وزمن التوقف عن العمل قدر الإمكان.