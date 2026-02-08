قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
بسبب السودان.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة غدا
ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص
أحدث مزايا Linux 6.19 .. تحديثات قوية للنواة والمطورين

احمد الشريف

كشف موقع Phoronix في مراجعة شاملة أن نواة لينكس 6.19 تجلب مجموعة واسعة من التحسينات على مستوى الأداء، ودعم العتاد، والأمان، مع تركيز واضح على استفادة مستخدمي معالجات إنتل و AMD و كروت الشاشة الحديثة.

وأوضح الموقع أن هذه النسخة تقدم تحديثات مهمة لنظم الملفات الشهيرة مثل EXT4، إلى جانب تحسين زمن التشغيل لبعض الأنظمة، وتطوير آليات التعامل مع إدخال/إخراج البيانات (I/O) لتقليل الضغط على المعالجات في بيئات العمل الكثيفة.

تحديثات EXT4 وتحسين أداء التخزين

أوضح تقرير WebProNews، استنادًا إلى تغطية Phoronix، أن نواة Linux 6.19 تضم تحديثا كبيرة لنظام الملفات EXT4، من خلال تحسين قدرات إلغاء التجزئة أثناء عمل النظام (Online Defragmentation). 

أشار التقرير إلى أن هذه التحسينات تسمح بإعادة تنظيم البيانات المخزنة على الهارد ديسك دون الحاجة لإيقاف الخدمات، وهو ما يفيد بشكل خاص الخوادم وأنظمة التخزين كبيرة الحجم التي يصعب إيقافها للصيانة. 

أكد التقرير أن EXT4 حصل كذلك على دعم لأحجام كتل (Block Sizes) أكبر، ما يفتح الباب لزيادة سرعة نقل البيانات في سيناريوهات الحوسبة عالية الأداء، بالتوازي مع تحسينات في إدارة الذاكرة والتعامل مع طلبات الإدخال والإخراج المتزامنة في البيئات متعددة الأنوية.

تشفير روابط PCIe وتحسينات أمنية أخرى

أشار تقرير WebProNews إلى أن نواة Linux 6.19 تضيف دعمًا لتشفير روابط PCIe، وهي ميزة تتيح تشفير البيانات المتبادلة بين المعالج والبطاقات المتصلة عبر منافذ PCI Express، مثل بطاقات الرسوميات وبطاقات الشبكة. 

أوضح التقرير أن هذه الخطوة تستهدف بالدرجة الأولى مراكز البيانات وبيئات الحوسبة الطرفية (Edge Computing)، حيث يكون خطر الوصول الفيزيائي للأجهزة أعلى، وبالتالي تصبح حماية البيانات المتنقلة داخل الجهاز نفسه عنصرًا مهمًا في منظومة الأمان.

أكد التقرير كذلك أن المطورين أزالوا دالة في الشيفرة تحمل اسمًا غير ملائم ("genocide") في إطار التزام أوسع بسياسة المصطلحات الشاملة داخل مجتمع لينكس، كما أشار Phoronix في تغطية سابقة، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة البرمجية نفسها.

تسريع التشغيل 

أوضحت منشورات من حساب Phoronix على منصة X أن تطويرًا مهمًا في آلية طباعة رسائل النواة (printk) في Linux 6.19 ساهم في تسريع زمن الإقلاع في بعض الأنظمة بشكل كبير.

أشارت هذه المنشورات إلى حالة اختبارية انخفض فيها زمن التشغيل من 145 ثانية إلى 7 ثوانٍ بعد تطبيق التحسين الجديد، نتيجة تقليل العبء الناتج عن تسجيل الرسائل الداخلية أثناء بدء تشغيل النظام، خصوصًا في الأنظمة التي تنتج سجلات (Logs) مكثفة عند الإقلاع. 

أكدت تقارير أخرى أن النواة الجديدة تشهد كذلك تحسينات على مستوى التخزين المؤقت لكل معالج (Per‑CPU BIO Caching)، ما يساعد على رفع أداء أنظمة الملفات بنسبة تقديرية تبلغ نحو 2% في بعض أعباء العمل، عبر تقليل التنافس على موارد الإدخال والإخراج بين الأنوية المختلفة.

دعم موسع لكارت الشاشة 

أشارت نقاشات في مجتمع لينكس وتقارير تقنية إلى أن Linux 6.19 يجلب مزايا ملموسة لمستخدمي  كروت الشاشة  من AMD وNVIDIA، إلى جانب تحسينات في تعريفات رسومات إنتل.

أوضحت هذه التقارير أن النواة الجديدة تتضمن إصلاحات لدعم بعض بطاقات NVIDIA الأحدث، إلى جانب تحسينات في مسار الألوان وإدارة خطوط الأنابيب الرسومية (Color Pipeline API) لمنصات إنتل الحديثة مثل Lunar Lake، ما يعزز أداء الرسوميات في الحواسيب المحمولة ومحطات العمل.

أكدت التقارير أن هذه التحديثات تتكامل مع تحسينات أخرى في جدولة المهام وإدارة الذاكرة، في محاولة لتقليل فترات التباطؤ (Latency) في سيناريوهات تعدد المهام، مع استمرار المجتمع في تتبع أي تراجعات مبكرة في الأداء (Regressions) والعمل على إصلاحها قبل الإصدار النهائي المستقر.

خطوات إضافية نحو كفاءة أعلى 

أوضحت WebProNews أن Linux 6.19 يواصل تعزيز موقعه كنواة مفضلة لخوادم مراكز البيانات، من خلال تحسينات في إدارة الذاكرة والملفات الافتراضية (VFS) وتخصيص الموارد للأنظمة ذات الاستخدام المنخفض.

وأشارت المنصة إلى أن هذه التغييرات، إلى جانب تحسين زمن التشغيل في الأنظمة ذات الذاكرة العشوائية الضخمة، تجعل النسخة الجديدة خيارًا جذابًا لمقدمي خدمات السحابة والبنى التحتية الافتراضية الذين يسعون إلى تقليل استهلاك الطاقة وزمن التوقف عن العمل قدر الإمكان.

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

إنتر ميلان

إنتر ميلان يسحق ساسولو بخماسية نظيفة في الدوري الإيطالي

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز علي ريفرز يونايتد

تريزيجيه

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

دنيا الألفى

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

