محافظات

وزير التنمية المحلية السابق رئيسًا لمجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية

محمود زيدان

أسفرت الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية، اليوم، عن اختيار اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة.

عُقدت الجلسة بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الأهلية.

وتم اختيار الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، نائبًا لمجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية، والدكتورة منى عبد العاطي، الأستاذ بكلية الطب، ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي السابق بمجلس النواب، أمينًا للمجلس.

تشكيل مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية 

كان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2026، بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية

أعضاء مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية 

يضم المجلس نخبة من الشخصيات العامة، والأكاديمية، ورجال الأعمال، وهم: الدكتور نظير محمد النظير عياد، مفتي الجمهورية، واللواء عادل على لبيب متولي سلام، وزير التنمية المحلية سابقاً، والدكتور ماجد عبد التواب أحمد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ سابقاً، والدكتور علي أحمد محمد محمد أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، والدكتور رضا إبراهيم عبد القادر حسين، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، واللواء السيد حامد السيد سلطان، مدير أمن مطروح سابقاً، واللواء مهندس أيمن محمد إبراهيم سليمة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء حسن محمد يوسف شمس الدين، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار والتطوير العقاري، المهندس فوزي محمود محمد الرفاعي، صاحب شركة مقاولات وأعمال الرصف، المهندس عز الدين حسن عبد الله جودة، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة شركة للحاصلات الزراعية، والمهندس عبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتورة منى عبد العاطي أحمد محمد عبد الكريم، عضو مجلس النواب السابق، والأستاذ بكلية الطب، والمحاسب أحمد علاء الدين السيد عبد العزيز جعفر، رجل أعمال، بالإضافة إلى محافظ كفر الشيخ «بصفته»، رئيس جامعة كفر الشيخ «بصفته»، رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية «بصفته»، وممثل عن الحكومة، يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ الأهلية أخبار جامعة كفر الشيخ الأهلية جامعات

