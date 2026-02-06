جامعة كفر الشيخ في أسبوع.. تعيين الدكتور يحيى عيد رئيسا جديدا.. وهذه أبرز الفعاليات

شهدت جامعة كفر الشيخ، عددًا من الأحداث والفعاليات والأخبار المهمة، وجاء أبرز هذه الأخبار صدور قرار جمهوري بتعيين الأستاذ الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيسًا لجامعة كفر الشيخ.

أهم الأخبار بجامعة كفر الشيخ

قرار جمهوري بتعيين الدكتور يحيي عيد رئيسًا لجامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار بتعيين الدكتور يحيي زكريا أحمد عبد، رئيسًا لجامعة كفر الشيخ.

نوعية كفر الشيخ تحصد 11 جائزة بملتقى الإبداع السابع بجامعة أسيوط.. صور

شهد ملتقى الإبداع السابع بجامعة أسيوط تكريم طلاب كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ بعد حصدهم 11 جائزة في مجالات متنوعة.

محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد | صور

قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، التهنئة للدكتور يحيى زكريا عيد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة كفرالشيخ، متمنيًا له دوام التوفيق والريادة في أداء مهامه.

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام تدريب المعيدين الجدد.. صور

شهد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات ختام البرنامج التدريبي المكثف «إعداد وتأهيل معاوني أعضاء هيئة التدريس الجدد»، والذي نظمه المركز الدولي للموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة.

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد اليوم العلمي لوحدة أمراض الكلى| صور

شهد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات اليوم العلمي لوحدة أمراض الكلى بقسم الأمراض الباطنة العامة بكلية الطب البشري، والذي عُقد تحت عنوان «CKD Updates»، وذلك لمناقشة أحدث الاسترشادات العلمية العالمية في تشخيص وعلاج مرضى القصور الكلوي المزمن، وأحدث البروتوكولات العلاجية والتقنيات الحديثة.

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة بقرية أبو بدوي | صور

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قافلة شاملة (طبية علاجية – بيطرية – توعوية – تنموية – إرشاد زراعي) بقرية أبو بدوي والقرى المجاورة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.