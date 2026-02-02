قرار جمهوري بتعيين الدكتور يحيي عيد رئيسًا لجامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، صدور قرار بتعيين الدكتور يحيي زكريا أحمد عبد، رئيسًا لجامعة كفر الشيخ.

السيرة الذاتية

تخرج الدكتور يحيى عيد، في كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ عام 1992م، وحصل على درجة الماجستير عام 1995م، ونال درجة الدكتوراه من جامعة كاجوشيما باليابان، عام 2003م.

تدرج «عيد » في المناصب العلمية، بداية من مدرس مساعد، حتى وصل إلى درجة أستاذ مساعد في يناير 2009م، وحصل على درجة الأستاذية في إنتاج الدواجن في مارس 2014م.شغل الدكتور يحيى عيد، منصب وكيل كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العُليا والبحوث، منذ 15 مايو 2016م، وشغل منصب عميد كلية الزراعة بقرار جمهوري في ديسمبر 2021م.

ويُعد يحيى زكريا عيد، من القيادات المشهود لها بالكفاءة العلمية والإدارية بجامعة كفر الشيخ، فضلاً عن كونه واحداً من أبرز المتخصصين في إنتاج الدواجن، وله العديد من المؤلفات العلمية القيمة، وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية داخل وخارج مصر.