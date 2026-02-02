بنسبة نجاح 85.49%.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية| صور

اعتمد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 – 2026، بنسبة نجاح 85.49%.

كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 88.5%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ونتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 100%.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 65 ألفًا و366 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 254 طالبًا وطالبة، فيما حضر الامتحانات 65 ألفًا و112 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 85.49%.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومحمد فاروق، وكيل مديرية التربية والتعليم، وهلال عبيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسؤول قواعد البيانات المركزية، وتامر وهدان، مدير التعليم الخاص، وأحمد أبوالفتوح، مدير التعليم الإعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعبدالفتاح نصار، مسؤول قاعدة بيانات كنترول المهني، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجّه محافظ كفر الشيخ التهنئة لأبنائه الطلاب الذين حققوا أعلى الدرجات وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق ومواصلة التميز، وبذل المزيد من الجهد خلال الفصل الدراسي الثاني والمراحل التعليمية المقبلة، ليكونوا في طليعة أبناء الوطن الساعين إلى رفعته وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.